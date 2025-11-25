川普小圈圈搞出親俄計畫！英媒：決策圈外的盧比歐救火 讓烏又撐過危機
編譯林浩博／綜合報導
近期幾天，對烏克蘭可說是險象環生！美國未徵詢歐洲盟友與烏克蘭意見，就與俄羅斯私下協調出所謂的「28點和平計畫」，內容對基輔可說是喪權辱國，而美國總統川普卻硬要其接受，還下達了最後通牒，以感恩節為期限，甚至還罵澤倫斯基「不知感恩」。
所幸經美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）率隊，與烏克蘭協調推出新修改的方案，事情才有了轉圜餘地。英國《經濟學人》更是直呼，烏克蘭又在一場與川普的危機當中，存活了下來。
至暗時刻後的黎明
《經濟學人》於23日刊出的文章形容，烏克蘭這三天所經歷的，可說是至暗時刻。不只戰場前線受挫，政府內部也收到貪腐醜聞打擊，就連盟友美國都下達最後通牒，要求烏方接受一份偏袒侵略方俄羅斯的協議。直到身兼美國國安顧問的國務卿盧比歐，宣布了與烏方的某種修好，烏克蘭才暫時免除被拋棄的命運，迎來了可能的新黎明。
盧比歐率領美方官員，於瑞士日內瓦與烏克蘭、歐洲的官員緊急磋商，最終聲稱川普終止近四年俄烏戰火的努力，取得了令人意想不到的進展。盧比歐稱：「這真的、真的很有意義，我會說，這可能是整個過程中，我們所開過的最好會議。」與會的烏克蘭總統辦公室幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）同意地說道：「我們朝著公正而持久的和平邁進。」
和平計畫的討論尚未結束，未來幾天還會持續。盧比歐說這是「正在進行的工作」，任何日內瓦所達成的協議，都須經美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）兩人的批准，可能就在雙方在華府的領袖會談上簽署。
川普先前所說的感恩節期限，以及對烏克蘭中斷武器與情資援助的威脅，暫時被擱置一旁。
俄羅斯的願望清單
21日，美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）來到基輔，遞交給了澤倫斯基一份28點和平計畫，當中內容一面倒偏袒俄國，甚至被戲稱是「俄羅斯的願望清單」，並混有川普的經濟索求。以人工智慧分析，還得出文本是從俄文翻譯的結論。
這份和平計畫，是由川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）與俄羅斯總統普丁的特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）討論後所得出。至於在美國邁阿密的商討，還有川普的女婿庫許納（Jared Kushner），以及烏克蘭國安顧問烏梅洛夫（Rustem Umerov）的參與。
根據上週所外洩的計畫內容，烏克蘭須割讓自家同胞仍堅守的東部頓巴斯（Donbas）剩餘土地予俄方，將烏軍兵力削減至60萬人，連當前軍力水準的25%都不到，而且永久不得加入北約。
相對應的，西方會撤銷對俄制裁，還要歡迎俄羅斯重新加入，組成八大工業國（G8）。部分遭凍結的俄方資產，將會用於俄美共同項目的新資金。歐洲將支付1000億美元用於烏克蘭重建，而美國卻能取得重建項目的一半利潤，以及烏克蘭天然氣基礎設施的股權。
至於美國的安全保障，儘管表現上看似與《北大西洋公約》的第五條款相同，實際卻並無表明軍事協防的義務。美國還能因該保障而「獲得補償」。此外，該計畫不准西方駐軍，使得歐洲「安撫部隊」（reassurance force）構想成了泡影。
上述這些偏頗的條款，在新版本當中遭到多少修改，仍未公開。不過，據悉修訂內容的幅度很大。
盧比歐不在決策圈圈？
28點計畫內容的洩漏，外界普遍相信，背後是俄羅斯所為。《經濟學人》另指出，該計畫同時也透露了川普政府內部的困惑慌亂、對立鬥爭與無能。像是魏科夫再度受騙，副總統范斯（J.D. Vance）又一次尋求破壞美烏關係。早在2月，范斯就當著媒體鏡頭，在白宮煽動澤倫斯基與川普的口角。這一次范斯則是力推偏袒俄羅斯的方案，他要求澤倫斯基以該計畫的條款為基礎，親自將計畫傳達給澤倫斯基的德里斯科，也是范斯的密友。
《經濟學人》分析，是盧比歐藉由與烏克蘭達成協議，才讓事情導回正軌。話雖如此，盧比歐顯然不在決策的小圈圈，因為他曾在專機上致電擔憂的參議員們說，該計畫只是俄羅斯單方面的提案，但隨後盧比歐又在Ｘ平台發文，坦承計畫是由美國起草。
至於川普本人，他又一次背叛了自己的潛在立場：即對俄羅斯抱有同情，冷漠對待烏克蘭。就在日內瓦會談之前，川普可是態度輕蔑，在自家社群平台嘲笑說，如果俄烏未達成協議，澤倫斯基「可持續戰鬥直到他那顆小心臟掛點為止」，他並抱怨：「烏克蘭的『領導層』對我方努力所表達的感謝為零」。
《經濟學人》在文末坦言，俄烏雙方陷入了僵局。即使對烏克蘭有好的協議通過川普這一關，也幾乎肯定被俄羅斯擋下；而任何俄方可接受的協議，也會被抱有懷疑態度的烏克蘭國會所否決。這一切恐很快將引發另一場危機，而對澤倫斯基來說，撐過又一天就可算是種勝利。
