川普就任周年 民調：流失年輕與獨立選民支持，仍優於民主黨

美國總統川普就任滿周年 圖：翻攝自The White House（資料照片）

[Newtalk新聞] 川普（Donald Trump）回鍋就任美國總統於1月20日滿1周年。哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）的民調顯示，過半美國民眾認為川普放太多心力在國外事務，在經濟、移民和通膨問題上感到不滿。儘管如此，美國民眾仍比較支持川普和共和黨，而不是民主黨，也比1年前更不相信民主黨能有效地反對川普的政策。

哥倫比亞廣播公司新聞網與YouGov共同於本月14日至16日調查2,523名具有全國代表性的美國成年人，結果顯示74%的美國民眾表示，美國政府在降低物價方面仍投入不足（23%認為恰到好處，3%認為太多）。

76%的美國民眾認為自己的收入無法趕上通膨的速度，認為可以的只有24%。

53%的美國民眾認為川普政府太過重視國外事務，35%認為恰到好處，12%認為做得太少。

44%的美國民眾認為川普的政策讓自己的財務狀況變得更不好，38%覺得沒什麼變化，18%認為變得更好。

美國民眾對總統在第二任期第一年的表現褒貶不一；他所屬政黨的大多數人認為他做得比預期要好。整體而言，美國民眾認為他做得比預期好，或基本上符合預期。

那些認為他整體表現低於預期的人尤其傾向於認為他不夠重視降低物價。

美國人用各種各樣的字眼來描述川普第一任期帶給他們的感受。 「不安」和「沮喪」是最常用的詞語；共和黨人更傾向於選擇「自信」、「滿意」和「安全」，但選擇「不安」等詞語的頻率遠不及民主黨人。

川普整體支持率幾個月來沒有顯著變化，最近幾週也保持穩定。

過去一年，川普一直像現在一樣，在其共和黨基本盤中（尤其是「讓美國再次偉大」運動的支持者，以及在移民問題上的支持者）保持著穩定的支持率。但在過去一年中，他的支持率也出現了下滑，其中包括獨立選民和年輕人的支持率，這與過去一年中人們對他處理經濟和通膨問題的看法下降相吻合。

儘管大多數人對川普在各項議題上的立場表示不滿，但川普和共和黨在經濟和移民議題上的政策仍然優於民主黨。33%的受訪者認為川普和共和黨在經濟政策上較優，高於民主黨所獲得的27%；39%的受訪者認為川普和共和黨在移民政策上較優，高於民主黨所獲得的29%。

隨著美國即將迎來期中選舉年，許多人對此持觀望態度，或者不確定。

