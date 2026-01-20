川普就職周年談格陵蘭 稱北約、格陵蘭人民會為此高興

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國總統川普1月20日，就職滿周年。他在白宮召開記者會，暢所欲言。面對近來格陵蘭爭議，他也重申「美國需要安全保障」的立場。另外，川普也強調，北約與格陵蘭人民，將會對他的「格陵蘭方案」感到滿意。

美國總統川普：「這是執政周年第一個周年，1月20日，這是段了不起的時刻。」美國總統川普重返白宮，就任滿周年記者會，一談就是將近兩小時，暢所欲言。

記者vs.美國總統川普：「你之後就會知道。」

眼下川普強取豪奪格陵蘭的爭議持續發酵，面對記者追問，川普立場依舊堅定，強調不擔心北約會因他的「格陵蘭大夢」而解體。

記者vs.美國總統川普：「我想我們會與北約，達成一個讓雙方，都滿意的方案，但我們需要安全的保障，我們也需要財政安全保障，甚至是全世界的安全，（你說格陵蘭問題會解決，但格陵蘭人已經表態，不想成為美國的一部分，美國有什麼權力奪取），我還沒跟他們談過，等我們談過，我相信他們會高興接受。」

川普表示他即將前往瑞士參加達沃斯經濟論壇，屆時會安排許多關於格陵蘭議題的會晤，川普表達願與歐洲國家溝通的同時，他也在社群平台上發布AI生成圖像，顯示他與副總統范斯、國務卿盧比歐在格陵蘭插上美國國旗，旁邊牌子還寫上2026年起格陵蘭歸屬美國，再再都顯示川普對控制格陵蘭藏不住的野心。

