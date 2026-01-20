川普就職美總統滿1年 強勢外交欲主導西半球

川普2.0才剛開始，這場當著全球記者飆罵澤倫斯基的名場面，震撼國際，也反映出他的強勢外交風格。

川普迫使烏克蘭簽下礦產協議，換取美國援助，又要求烏克蘭割地換和平，多次繞過基輔與蒲亭對話，原本誇口上任一天內可以結束的俄烏戰爭，談了一年仍無結論。

今（2026）年1月，美國以閃電軍事行動，跨境逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，主導過渡政府，實質接管委國能源體系。

美軍逮捕委國總統馬杜羅 如何突襲成功？背後劍指何處？

川普接著劍指格陵蘭，宣示必須取得格陵蘭的戰略地位與天然資源，金錢利誘與關稅、軍事威脅多管齊下，引發歐洲各國反彈。

美放話取格陵蘭「動武是選項」 背後有何戰略意義？

加薩問題則自己成立加薩和平委員會，由美國與他欽點的盟國主導重建與維安。

衝擊更大的是，川普去（2025）年4月對全球祭出對等關稅，貿易逆差最大的中國，進口關稅一度拉高到125%，迫使各國排隊重新談判，奉上高科技與關鍵產業赴美鉅額投資。

供應鏈大洗牌，關稅也成為外交與安全議題的延伸武器，打造以美國利益為唯一核心，主導西半球的唐羅主義新路線。

這種強勢作風在國內評價兩極，美聯社最新民調顯示，約有4成美國人認同他的表現，一年來都維持在這個水準上下。

但經濟與移民問題，原本是選民最寄望他有所表現的領域，一年來卻看不到物價下跌；掃蕩移民用力過猛也招致批評，兩個項目的支持度都降到4成以下，今年稍晚的期中選舉仍是警訊。

