川普屠刀砍向誰？議員護格陵蘭高喊「不賣」 伊朗政權兩頭燒

美國總統川普3日突襲委內瑞拉、「類斬首」強人總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，又點名多個國家為潛在動武目標，攪得全球人心惶惶。

被川普覬覦已久的格陵蘭，有議員就高呼自己家鄉「絕不出售」。一向與美國不對盤的伊朗，早就上了川普的黑名單。《日經亞洲》即分析，深陷3年來最大示威風暴的伊朗政府，正被經濟與川普軍事干預的兩大危機所夾殺。

歐洲議會的歐洲民主黨海報，強調格陵蘭「絕不出售」。（圖／翻攝自X平台 @Aaja Chemnitz）

格陵蘭「不賣」

代表格陵蘭的丹麥國會議員拉森（Aaja Chemnitz）8日接受半島電視台訪問，強調格陵蘭在自治權的立場，從未退讓。她說道：「格陵蘭不出售，格陵蘭絕不出售。」

拉森也在日前的丹麥《政治報》（Politiken）的採訪中表示，宗主國丹麥對「格陵蘭有事」，肩負「道義責任」。即便民防被劃歸於格陵蘭的自治政府權限，但負責國防的丹麥軍隊也應協助應變的執行。

拉森指出：「法律上，丹麥可能不須肩負全部責任。但我認為，丹麥負有巨大的道義責任，尤其是在此種情況下，確保緊急應變的執行。」

拉森呼籲丹麥應制定當地的緊急計畫，讓島上的5萬7000人口可因應美軍侵略。她說：「我們需要有所準備。我們今天沒有，這可是一大問題。而應變當中應包含針對網路電纜被切斷的情況。」

伊朗第三大城伊斯法罕的騷亂情況。ａｐｐ用戶無法觀看請點此→https://x.com/DrEliDavid/status/2009340913785688389

伊朗國內動盪成川普出兵藉口

格陵蘭為戰爭未雨綢繆，遠在西亞的伊朗，同樣面臨川普出兵的威脅。

《日經亞洲》分析，伊朗正面臨內外兩層壓力。國內是引爆罷工抗議潮的經濟困境，貨幣「里亞爾」（rial）過去一年幣匯價腰斬，從67萬1000里亞爾兌1美元，貶至需147萬5200里亞爾才能兌換1美元。

政府以殘酷鎮壓處理騷亂，釀成至少43人死亡、超過2000人被捕。甚至德黑蘭和伊拉姆（Ilam）都傳出，安全部隊攻擊醫院。伊朗的動盪引發川普關注，並帶來了外部的危機。川普於元旦在社群發文：「如果伊朗依照慣例，開槍並暴力地殺害和平示威者，美利堅合眾國將來拯救他們。」

專家認為，川普目的是加劇伊朗不穩情勢，並非直接採取軍事行動。華府智庫「國際政策中心」（Center for International Policy）的分析師圖西（Sina Toossi）就此說明：「表面上，這是對示威的支持；但實際上，目標更可能是加大經濟緊張與政治動盪，而非代表軍事行動將至。」

話雖如此，圖西警告，轉捩點恐怕近在眼前。他稱藉由釋出當局暴力鎮壓後，美國將出手的訊號，川普政府「暗中將伊朗國內的流血衝突，轉變為外部軍事干預的導火線」。

伊朗孩童喊話川普：我不想死於戰爭

伊朗這波反政府示威為3年來最大，但抗議群眾一點都不想要川普的「拯救」。年僅16歲的抗爭少年尼卡（Nika）哭訴：「我應該上學，不應該擔心工作沒出路。我反對政府，但我不想死於戰爭。告訴川普先生：如果你再打中我們，我會死──可能不是被炸彈炸死，而是我不再看到這裡的未來。」

