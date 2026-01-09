川普屢稱習近平是「好友」 藍委：不是好事

▲美國總統川普接受《紐約時報》專訪，強調「在我監視下，中國國家主席習近平不敢攻打台灣。」（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普接受《紐約時報》專訪，談到突襲委內瑞拉逮捕時任總統馬杜洛，被問到中國為何不能以相同邏輯對台灣斬首？川普認為兩者不能類比，並強調「在我監視下，（中國國家主席習近平）不敢攻打台灣。」川普也多次提到，習近平是他的好朋友。國民黨立委牛煦庭說，美國正走向「擴張式的孤立主義」，對台灣不是好事。

牛煦庭今（9）日受訪表示，從川普對委內瑞拉採取強硬行動，到其近來揭露的多項國際戰略，可以看出美國正走向一種「擴張式的孤立主義」，在美洲事務上強勢主導，卻同時呈現自其他區域撤出的趨勢。牛煦庭提到，川普多次表態不願深陷烏克蘭戰爭泥淖，並公開稱中國國家主席習近平是「好朋友」，形同放任各區域強權擁有更大話語權，這些發展對台灣而言都極為不利。

牛煦庭進一步指出，在國際建制逐漸崩壞、強權不再重視國際形象與國際法約束的情況下，國際關係正朝向「叢林法則」發展，也就是實力決定一切。他嚴肅提醒，這樣的國際氛圍對中華民國可說是空前不利，也正因如此，國民黨即便承受再多壓力與批評，仍必須扮演對話的角色。

他強調，在叢林法則下，中小型民主國家唯一能做的，就是盡力降低地緣政治風險，避免衝突擦槍走火，這也是國民黨反覆強調對話、以降低東亞戰略風險作為核心的國際戰略方向。

國民黨立委洪孟楷受訪也談到，美國最近退出部分國際組織，但不能單純以此判斷其全球影響力的消長，川普在第一任期內也曾退出多個國際組織，但並未因此削弱美國的世界影響力；反而在第二任期中，無論透過關稅政策、軍事力量或整體國際影響力運作，都讓美國在全球事務中擁有更大的話語權。洪孟楷認為，美國影響力的強弱，難以僅用「是否退出國際組織」作為衡量標準。

洪孟楷指出，中華民國長期強調自己是「地球村的一份子」，始終希望能參與各項國際組織，為2350萬人民發聲。他表示，目前尚難有單一國家能在全球影響力上取代美國，但若美國長期退出部分國際組織，其他國家勢必會嘗試在國際場域中扮演更重要角色。

洪孟楷強調，中華民國的核心目標仍是積極參與各類國際組織，這不僅需要政府努力，也有賴朝野共同推動，確保台灣在國際社會中不被忽視。

