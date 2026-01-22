川普左手也出現瘀青 白宮淡化處理：撞到桌角

美國總統川普(Donald Trump)的手上出現新瘀青的照片22日引發質疑，但白宮否認了對他健康狀況的再次猜測，表示這位79歲的總統只是撞到桌子而已。

川普自從去年重返白宮以來，經常被看到右手出現瘀青，而他通常以繃帶和化妝品遮掩。

白宮曾表示，這是因為川普經常握手、以及他為了心血管健康而服用阿斯匹靈(aspirin)的關係，這可能會造成瘀青。

然而，22日在瑞士達沃斯(Davos)世界經濟論壇(World Economic Forum)拍到的照片，顯示川普手上差不多的位置出現暗色的瘀傷，但這次是左手。

廣告 廣告

這些在川普出席「和平理事會」(Board of Peace)正式成立的簽署儀式所拍攝到的照片，迅速在社群媒體散布開來。

白宮對各界的關切淡化處理，白宮新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)表示，川普的手在這場活動中「撞到簽署桌的桌角造成瘀青」。

在這場「和平理事會」活動稍早、以及前一天的照片顯示，川普的左手並沒有瘀傷。

考慮到川普的高齡、他手上的淤青、腿部腫脹，以及數次顯然在公開場合打瞌睡，有關他健康狀況的猜測甚囂塵上。

川普政府去年夏天曾透露，這位美國領導人的腿部腫脹是因為慢性靜脈功能不全，這種常見的疾病會導致血液積聚，引發腫脹、痙攣和皮膚變化，可以透過藥物或標靶治療來處理。

川普去年在未公開行程下前往醫院檢查，加劇人們對他健康的懷疑。而在數週後，川普的醫生表示，這位總統的核磁共振(MRI)檢查結果顯示他的心血管健康「極佳」。

不過，川普在今年1月刊出的「華爾街日報」(The Wall Street Journal)專訪中說，其實他接受的是電腦斷層掃描(CT scan)，不是MRI。(編輯：鍾錦隆)