川普左手瘀青 再次引發健康憂慮

美國總統川普(右)最近霸發現左手上有新的瘀傷，引發健康疑慮。

美國總統川普左手上的新傷痕，引發人們對他健康狀況的擔憂。距離他成為就職時年齡最大的總統，已經將近一年。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，在上周一系列活動中，79歲的川普左手背上，出現了變色或輕微瘀傷，而他的右手上還有一塊持續幾個月的瘀傷。

報導指出，新的瘀傷似乎讓白宮的解釋變得複雜。白宮先前曾經解釋，慣用右手的川普是因為經常握手以及長期服用阿斯匹靈，而導致瘀傷，而阿斯匹靈會讓這種皮膚變色更常見。

醫學專家警告，川普不願意更加透明地公開自己的健康狀況，只會加劇他今年以來一直努力擺脫的審查。CNN報導，川普左手上的新傷，是他重返白宮以來，引發外界對他健康狀況猜測的最新進展，這對川普來說是敏感話題，他一直試圖透過頻繁吹噓自己的活力，來抵銷相關猜測。最近白宮被問到川普左手上的新瘀傷，但白宮拒絕給出新的解釋。醫學專家看過川普左手照片後說，考慮到川普慣用右手，左手變色不太可能是握手造成的。