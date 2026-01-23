川普左手背又冒大片瘀青！白宮這回這樣解釋 79歲健康狀況再引關注

川普在瑞士達佛斯出席「和平委員會」簽署儀式時，被拍到左手背出現瘀青。（翻攝X@jacksonhinklle）

79歲的美國總統川普（Donald Trump）近日現身，左手再度出現明顯瘀青，外界再次關注他的健康狀況。對此白宮出面說明，試圖替傳言降溫。

瑞士簽署儀式被拍到手背瘀青？ 是不慎撞桌還是另有原因？

川普早前在瑞士達佛斯出席「和平委員會」（Board of Peace）簽署儀式時，被拍到左手背出現瘀青。根據《福斯新聞》報導，白宮發言人卡羅琳萊維特（Karoline Leavitt）22日對此回應，川普是在活動過程中，不慎撞到簽署桌邊角，導致手部瘀青，並無其他健康問題。

白宮官員也補充說明，川普長期每日服用阿斯匹靈，而該藥物具有抗凝血效果，容易讓身體在輕微碰撞後產生瘀青，這一點過去也已由川普的醫療團隊對外說明。此外，白宮指出，前一日拍攝的相關照片中，川普手部並未出現任何瘀青，顯示狀況屬短暫現象。

川普手背又出現瘀青，健康狀況再度引發關注。（翻攝X@The_Real_ITDUDE）

天天吃阿斯匹靈更容易瘀青？ 川普親口說法一次看

不過，相關畫面在社群平台流傳後，網友們紛紛質疑川普的健康狀況。對此，川普先前曾向《華爾街日報》透露，他每天服用較高劑量的阿斯匹靈，認為那有助於「讓血液保持順暢」，坦言自己「有點迷信」，對減量有所顧忌。

另外，川普過去曾用繃帶或疑似化妝品遮蓋手背，引發聯想。事實上，川普去年10月曾主動宣布接受核磁共振（MRI）檢查，再度掀起健康討論。白宮在去年12月1日公布由白宮醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）署名的醫療備忘錄指出，川普是在馬里蘭州華特里德國家軍醫中心接受預防性影像檢查。

醫師報告強調，檢查結果顯示「川普的心血管狀況完全正常」，未發現血管狹窄、血流異常或發炎、血栓情形，心臟與主要血管結構健康，整體狀態良好。

