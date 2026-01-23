川普左手驚見「大片紫斑」！79歲健康再成焦點 白宮：撞到桌角啦

國際中心／程正邦報導

川普在達佛斯出席「和平委員會」，被拍到左手背出現大片瘀青。（翻攝X@jacksonhinklle）

現年 79 歲的美國總統川普（Donald Trump）一舉一動皆是全球焦點，近日他在瑞士出席國際場合時，被攝影記者捕捉到左手背出現明顯的暗紫色瘀青，畫面曝光後隨即在社群平台 X（原 Twitter）上瘋傳，引發外界對這位高齡元首健康狀況的熱烈討論。對此，白宮火速出面滅火，解釋這只是「小意外」導致的皮外傷，並強調總統身體依舊硬朗。

達佛斯簽署儀式驚魂？白宮：桌角是「兇手」

根據《福斯新聞》（Fox News）報導，這起「瘀青風波」源於川普在瑞士達佛斯（Davos）出席「和平委員會」（Board of Peace）的簽署儀式。當時他在鎂光燈下提筆簽名，左手背上一塊面積不小的青紫色斑塊顯得人格外刺眼。

面對外界排山倒海的疑慮，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）於 22 日正式對外釋疑。她解釋，川普總統是在活動過程中，手部不慎劇烈撞擊到簽署桌的邊緣。為了證實此說法，白宮官員進一步補充，調閱前一日的活動照片對比，川普的手部當時平滑無痕，顯示這塊瘀青確實是短期內撞擊所致，並非慢性疾病徵兆。

CNN批評川普，為了美國本就在格陵蘭享有的利益，竟和盟友鬧翻，實在得不償失。（圖／翻攝自X平台 @joni_askola）

「迷信」每天吃阿斯匹靈？抗凝血副作用讓瘀青更顯眼

為何一次簡單的碰撞會造成如此明顯的斑塊？白宮醫療團隊給出了技術性的解釋。據《華爾街日報》（WSJ）報導，川普長期以來都有每日服用阿斯匹靈（Aspirin）的習慣。這種藥物雖能預防心血管疾病，但也具有顯著的抗凝血效果，這使得皮膚下的微血管在受到輕微外力時更容易破裂，且瘀血擴散的速度與範圍會比一般人更明顯。

有趣的是，川普曾親口向媒體透露，他對服用阿斯匹靈有一種「心理上的依賴」。他認為維持血液高度順暢能讓他保持活力，甚至坦言自己「有點迷信」，即便醫師建議調整劑量，他仍堅持原本的服用習慣。這也解釋了為何過去幾年，川普的手背偶爾會被拍到貼著繃帶，或是疑似用化妝品遮蓋痕跡的現象。

史上最年輕白宮發言人李威特以「犀利」回應記者出名。（圖／翻攝自白宮網站）

心血管狀況曝光！白宮醫師：MRI 檢查結果「完全正常」

儘管瘀青引發猜測，但白宮在透明度上似乎早有準備。去年底，白宮醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）曾發布一份詳盡的醫療備忘錄，內容紀錄了川普在馬里蘭州華特里德國家軍醫中心接受核磁共振（MRI）檢查的數據。

報告指出，這場預防性的影像檢查證實川普的「心血管功能極佳」，無論是血管壁厚度、血流速度，或是心臟結構，均未發現狹窄、發炎或血栓跡象。醫療團隊強調，儘管川普年近八旬，但其各項生理指標仍處於穩定狀態。

高齡參政的放大鏡：網友反應兩極

儘管有醫學證明背書，但在社群平台上，支持者與反對者的觀點依然分歧。部分網友認為，對於一位 79 歲且行程滿檔的領導人來說，偶爾的碰撞與長期的預防性投藥是可以理解的；但另一派意見則認為，頻繁出現的手部痕跡可能暗示著更深層的生理衰老或平衡問題。

