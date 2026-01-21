川普已抵達沃斯正發表演說 英首相稱不會在格陵蘭議題上讓步

美國總統川普1月21日走下空軍一號，抵達瑞士蘇黎世國際機場，準備出席世界經濟論壇。（美聯社）



美國總統川普抵達瑞士達沃斯之際，預計將大談闊論其「美國優先」議程，提及格陵蘭與委內瑞拉等議題。同時，英國首相施凱爾21日強調，在格陵蘭議題上，英國不會因為川普的關稅威脅，就放棄自身的原則與價值，並重申，「我不會讓步。」

英國衛報報導，美國總統川普已抵達達沃斯，目前正在世界經濟論壇上開始演講，並承諾美國將迎來「前所未有的成長」。

華爾街日報報導，美國總統川普已經抵達達沃斯，將直接前往世界經濟論壇發表演說，預計將在演說中推動他的「美國優先」議程。一名政府高層官員表示，這場演說將在川普聚焦西半球的脈絡下，提及格陵蘭與委內瑞拉等議題。該名官員也說，川普計畫藉此演說宣傳自己的經濟成績。

這名官員表示，川普在這趟短暫的達沃斯行程中，將與5位歐洲領袖會面，隨後將在22日舉辦一場與「和平理事會」（Board of Peace）相關活動。該官員說，在已發出的50份邀請中，目前大約有35位世界領袖承諾加入該理事會。英國衛報報導，許多世界經濟論壇（WEF）與會者們在大廳擠成一團，只為一睹川普抵達的畫面。

英國廣播公司報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）將於22日訪問英國並進行會談；同時他也強調，英國不會在格陵蘭問題上「讓步」。

施凱爾21日在國會例行質詢中表示，「我不會讓步。」並補充，「在格陵蘭未來這個問題上，英國不會因為關稅威脅而放棄我們的原則與價值。」美國總統川普日前曾威脅，丹麥及其支持國若拒絕配合領土轉讓，美方將從2月起，對北大西洋公約組織（NATO，北約）8個成員國的商品課徵10%關稅，若談判未果，將於6月1日大幅調升至25%，直到同意出售為止。

施凱爾21日聲稱，川普20日批評英國與查戈斯群島（Chagos Islands）的協議，其「明確目的」是為了在格陵蘭問題上向斯塔默施壓。他重複說，「（川普）想要我在我的立場上讓步，」並強調，「我不會這麼做。」

他說，自己已明確表達立場，「首先，格陵蘭的未來僅由格陵蘭人民與丹麥王國決定。其次，利用關稅威脅來向盟友施壓是完全錯誤的。」但也補充，「我們將繼續進行建設性的接觸。」

