川普已決定聯準會新主席 有望耶誕前對外宣布

記者提問，「在選擇新的聯準會主席這件事上，現在有更接近的決定了嗎？」

川普回應，「我已經知道我要選誰了。」

記者追問，「那就告訴我們嘛，是哈塞特嗎？」

川普表示，「我不會告訴你們的，我們會對外公布的，非常感謝大家。」

記者的提問也正是外界普遍認為的，哈塞特就是聯準會主席最有可能的接任人選。稍早身為川普的首席經濟顧問哈塞特，才讚揚市場對川普可望在年底前選定聯準會新主席的消息。

白宮國家經濟會議主席哈塞特表示，「離總統做出決定愈近，市場大肆慶祝，利率也下降了，而我們也迎接了史上表現最好的美國公債標售之一，因此我認為市場預期聯準會將有新人事，如果他選的是我，我會很樂意為國家服務。」

當市場預期哈塞特可能成為下任聯準會主席時，債券收益率一度下滑、10年期美債殖利率25日一度跌至3.988%，是近一個月來首見跌到4%之下。這是市場對寬鬆政策的典型反應。

哈塞特政策傾向與川普一致，也就是降息與較寬鬆的貨幣政策，被視為鴿派。若被任命，預期聯準會將朝向更積極的降息、寬鬆路線。川普長期以來對現任聯準會主席鮑爾在近年升降息節奏上太慢、不符合他對經濟的期望而表態換人。

