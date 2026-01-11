川普已聽取「軍事打擊伊朗選項」簡報 可能針對這部門發動攻擊

2026年1月10日，儘管伊朗當局強力鎮壓，參加反政府示威民眾仍在德黑蘭聚集。美聯社



伊朗爆發抗爭2週，當局不甩美國警告強力鎮壓，造成至少72死。美國官員透露，總統川普近日已聽取「有關對伊朗進行軍事打擊新選項的簡報」，選項包括攻擊德黑蘭的非軍事據點，另有數個選項針對執行暴力鎮壓示威的伊朗國家安全部門。美國國務卿盧比歐也與以色列總理納坦雅胡通話，就伊朗問題交換意見。

伊朗上月起因貨幣危機、高通膨等問題引發民眾不滿示威，當局強力鎮壓，美國總統川普（Donald Trump）及國務院數度警告德黑蘭當局「不要開槍」，不過伊朗官方表示不會屈服，川普昨天（1/10）說「伊朗渴望自由，美國準備好伸出援手」 。

廣告 廣告

2026年1月9日，參加反政府示威民眾在德黑蘭街頭，高舉已故國王巴勒維之子芮沙巴勒維（Reza Pahlavi）照片。美聯社

《紐約時報》報導，多名美國官員透露，川普近日聽取了有關對伊朗進行軍事打擊新選項的簡報，考慮兌現之前對伊朗的警告，選項包括對德黑蘭的非軍事據點進行打擊，也有官員說數個選項與伊朗安全部門某些單位直接相關，這些正是暴力鎮壓抗議者的執行單位。

川普曾威脅伊朗政府若鎮壓抗議，美國將動用致命武器，上週五（1/9）川普會見石油公司高層時也說：「我已經非常強烈聲明，如果他們開始像過去那樣殺人，我們將介入，我們會狠狠打擊他們的痛處。」他強調這不意味美軍要派遣地面部隊。

美國官員透露總統川普已聽取軍事打擊伊朗的新選項。美聯社

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天也與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu ）通話，討論伊朗、敘利亞情勢及加薩走廊停火等議題。當天稍早盧比歐在社群媒體發文：「支持勇敢的伊朗人。」

美軍本月3日發動「絕對決心行動」赴委內瑞拉，將委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）、第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores）抓到美國受審。國務院上週五（1/9）發布「絕對決心」部分行動畫面，並寫道：「別跟總統川普玩花樣，他說到做到」。

《紐約時報》引述美國官員表示，美國任何軍事打擊都須謹慎，以免刺激伊朗民眾改支持政府的反效果，也要避免可能威脅地區美軍和外交人員的報復性打擊。官員透露，該地區指揮官希望在任何潛在的襲擊前，有更多時間鞏固美軍陣地，並為伊朗可能的報復性襲擊做好防禦準備。

2026年1月9日，儘管伊朗當局強力鎮壓，參加反政府示威民眾仍在德黑蘭聚集。美聯社

更多太報報導

惡鄰佔地竟咬頭攻擊、大猩猩強吻到臉皺掉 搞笑攝影獎揭曉

非洲媽媽有崩潰！幼崽纏娘1小時要奶又要玩 母獅咆哮照獲獎

鼻屎的味道她知道！黑猩猩1挖2看3笑4吃 爆笑連環拍獲獎