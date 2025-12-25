川普帳戶 促進社會公平或加劇貧富差距？

▲川普與戴爾公司創辦人夫婦，針對資助「川普帳戶」一事，月初於白宮一起公開亮相。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普7月簽署生效的「大而美法案」，18歲以下美國兒童將可開設「川普帳戶」(Trump Accounts)，並為2025年至2028年出生的新生兒，每人提供一次性1000美元的投資資金。一經推出，不只華爾街追捧，台灣朝野也爭相仿效，這項兒童儲蓄計畫究竟是什麼？為何接連吸引美國富豪、企業爭相加碼支持？

一、哪些人符合資格、如何開戶

嬰兒必須是美國出生的公民，與父母3人都必須有社會安全號碼（SSN）。家長或監護人可以向美國國稅局提交一份「4547表格」，申請為孩子設立「川普帳戶」。

二、如何運作並獲益？

父母、監護人、家庭成員和雇主每年最高可為每名兒童的「川普帳戶」供款5000美元，州政府、地方政府、慈善機構也可捐款。帳戶內的資金將用於投資標普500指數、主要由美國股票組成的指數共同基金或交易所交易基金。

根據白宮經濟顧問委員會的預測模型，以中等收益率來看，如果替孩子進行最高額度的儲蓄（每年5000美元），到18歲時，他的川普帳戶將累積約30.3萬美元的款項。即便在政府資助的1000美元以外，不再投入任何金錢，等孩子成年時，應該也能累積到約5800美元的資金，具體金額仍視投資績效而定。

年滿18歲的孩子將可完全接管自己的「川普帳戶」，他們可以選擇是要讓資金繼續增值，或是立即提取資金用於教育費、住房、創業等用途。

三、優點和缺點各是什麼？

支持者們認為，該計畫具有普遍性且門檻低，為每個美國小孩帶來一定的經濟保障，因為這筆資金在18歲之前不能動用，所以可以享受多年的複利循環，會隨時間推移產生額外的收益。批評者則形容這是一種「倒退的福利」，不應不考慮個別需求就一律給予每個人金錢，而且也無法配合家庭需求靈活調度。

反對者提出的另一種論述是，覺得「川普帳戶」的優惠，並不比現有的「529教育儲蓄」、羅斯或傳統IRA退休計畫（traditional or Roth IRA）更具優勢，所以無法提供太多額外的儲蓄動力，只是在把事情搞得更複雜。甚至有分析師直言，一個家庭必須很肯定他們的孩子不會上大學，才會選擇川普帳戶而不是529教育儲蓄。

還有，反對者也質疑，受益者將集中在那些有能力每年投入數千美元的家庭，導致原本促進社會公平的政策，反而加劇貧富差距，看似相同的計劃卻造就截然不同的財務未來（5800美元 vs. 30.3萬美元）。

四、目前已有那些富豪、企業支持？

美國戴爾公司創辦人-麥可戴爾與妻子蘇珊（Michael and Susan Dell）已宣布，將捐贈62.5億美元的慈善款項，為2500萬名美國兒童，額外提供每人250美元的資金。

華爾街知名對沖基金橋水公司（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）將資助川普政府，為康乃狄克州約30萬名特定兒童設立帳戶，各自提供250美元資金。

從川普帳戶的官網資訊來看，特許通訊（Charter Communications）、紐約梅隆銀行（BNY）、Block、Uber、Visa 、萬事達卡（Mastercard）等公司，也都對這項計畫表達支持。

五、那些州將受益最多？

理財網站SmartAsset從各州生育率和人口更替率分析，猶他州預計將從「川普帳戶」中獲益最多，因為該州以家庭規模龐大聞名，人均新生兒數、年輕女性佔總人口比例、年輕女性生育率都是最高。接下來依序是科羅拉多州、北達科他州、德州、麻州。

雖然這無法準確反映各州將有多少個「川普帳戶」設立（因為家長也可以選擇不參與），但這些統計數據顯示，哪些州可能擁有最多的合格受益人。

