川普常去！美軍基地收可疑包裹 多人不適

▲美國華府郊區的安德魯斯聯合基地，爆出有人打開「可疑白粉包裹」後，多人身體不適。該基地是總統、副總統及內閣部會首長出差途經的重要基地。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國華盛頓特區郊外的安德魯斯聯合基地6日驚傳收到「可疑白粉包裹」，多人打開包裹後出現身體不適症狀，緊急送往醫院治療，並進行疏散作業。

據CNN報導，事件發生在美國馬里蘭州、位於華盛頓特區郊外的美軍重要基地安德魯斯聯合基地。6日有一個可疑包裹被送到該基地，據兩名熟悉調查情況的消息人士稱，包裹打開後，裡面裝著不明白色粉末，導致多人出現身體不適狀況，被送往基地內的馬爾科姆格羅夫醫療中心。

知情人士透露，危險物品處理小組的初步現場檢測並未發現任何危險物質，但調查仍在進行中。調查人員還在評估包裹中包含的政治宣傳資料。

基地也發布聲明，基地內一棟建築物在有人「打開可疑包裹」後被疏散。作為預防措施，該建築及其相鄰建築內的人員已被疏散，並在周圍設立了警戒線。安德魯斯聯合基地應急人員已趕赴現場，確認沒有直接威脅，並將現場移交給特別調查辦公室。目前調查正在進行中。

打開信封的房間仍然關閉，該房間位於空軍國民警衛隊戰備中心所在的建築物內。

安德魯斯聯合基地是美國總統、副總統和內閣部會首長等重要人物，因公出差經常途經的軍事基地。川普週三也曾到訪該基地。發生包裹事故的空軍國民警衛隊戰備中心，則是國民警衛隊局與各州、各地區的空軍國民警衛隊部隊之間的聯絡機構。

