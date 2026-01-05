川普幕僚妻子貼文「放格陵蘭地圖」惹議 丹麥總理回擊：停止威脅！

丹麥總理佛瑞德里克森強硬反擊美國。（翻攝自Mette Frederiksen 臉書）

美國總統川普（Donald Trump）於3日派美軍活捉委內瑞拉領導人馬杜羅（Nicolás Maduro），強悍手段震撼全球。而在此之後，川普的副幕僚長米勒的妻子凱蒂米勒（Katie Miller），在同日晚間於社群平台發出一張格陵蘭地圖，並寫下「SOON（即將發生）」，引發爭議。

對此，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）發表強硬聲明，直接敦促美國停止對盟友的領土威脅，並強調格陵蘭「非賣品」的立場。

戰火延燒：川普親信發文預告「快了」

根據《BBC》報導，此次外交風波的導火線，源於川普親信米勒之妻凱蒂米勒在社群媒體上發布了一張將格陵蘭塗上美國國旗顏色的地圖，並寫下「SOON（即將發生）」，此舉引發丹麥政府強烈不滿。

丹麥駐美大使首先發出「友好提醒」，強調兩國為盟友關係，美方應尊重丹麥領土完整。然而，川普隨後在空軍一號上變本加厲，直言：「從國家安全角度來看，我們需要格陵蘭，而丹麥無力承擔這份責任。」

丹麥總理：格陵蘭是主權領土而非商品

面對美方壓力，丹麥總理佛瑞德里克森透過政府官網發表直接演說，表示拒絕併吞，強調美國無權併吞丹麥王國旗下的任何領土。格陵蘭作為北約（NATO）成員，受集體安全保障，且丹麥已增加北極地區的防禦投資。此外，格陵蘭島上5.7萬名人民已明確表示「不賣」，呼籲美方尊重歷史盟友。

委內瑞拉效應：武力奪權引發國際憂慮

外界分析，川普對格陵蘭的強勢態度，恐與美軍上週六在委內瑞拉的軍事行動有關。美軍突襲逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）並將其押往紐約，川普隨後更公開表示美國將「接管」委內瑞拉，並讓美國石油公司進駐獲利。

這種「先軍事後資源」的模式，讓丹麥擔心格陵蘭豐沛的礦產資源與戰略地位，會成為美國下一個武力或強制併吞的目標。

關鍵戰略地位：礦產與北極門戶

格陵蘭雖然僅有5.7萬人口，但其地理位置對於監控北極航道至關重要，且擁有大量高科技產業所需的關鍵稀土與礦產。儘管格陵蘭內部有獨立聲浪，但民調顯示，絕大多數居民強烈反對成為美國的一部分。

