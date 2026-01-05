川普幫中共示範抓賴清德？呱吉神舉例吐槽：中國有在跟你講國際慣例？

政治中心／黃韻璇報導

馬杜洛「雙手上銬」狼狽照曝！川普揭密：CIA 布局數月、三角洲部隊收網。(圖／翻攝@realDonaldTrump)

美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，然而事後台灣網路卻出現許多「美國可以抓馬杜拉，就表示中國也可以抓賴清德」的言論，直指美國立下惡例，中國可以立刻學壞給你看。前台北市議員呱吉（邱威傑）就怒轟，「中國有需要跟美國學這件事嗎？中國對台灣的各種主張，哪一個有過正當性？中國抓李明哲的時候有在跟你講國際慣例嗎？」

呱吉表示，中國外交部和國台辦早就多次宣稱賴清德及台灣部分政治人物為台獨份子，更曾經說賴清德是歷史罪人，遲早要受到「法律懲罰」。他反問，「這個法律是什麼？台灣的國家安全法嗎？當然不是，是中國的反分裂國家法」。蕭美琴、蘇貞昌、甚至民間的企業家曹興誠早就被列在懲處名單上，這件事情有在管台灣的主權嗎？沒有。不用美國教，中國隨時都想逮捕台灣的領袖和政治人物，差別只在於有沒有機會而已。俄羅斯打從烏俄戰爭開始，就開始執行斬首行動，想要暗殺或抓捕澤倫斯基超過十次以上。俄國和美國的差別只在於，俄羅斯每次都失敗而已。

因此呱吉認為，拿委內瑞拉嚇台灣根本沒有意義，中國以前就沒跟你講道理，你在這裡幫委內瑞拉伸張正義，中國就會幡然醒悟，給台灣安全和公道嗎？他點出，事實上，委內瑞拉的確給了台灣一個教訓，那就是不要變成另一個委內瑞拉。他在美國後院，長期接受中國和俄國的軍援與支助，造成美國國防上的隱憂。同時又輸出大量毒品，造成美國境內治安問題。更因為政治風氣敗壞，大量難民出走各地，造成美國人口與社會壓力。沒人叫你當一個國際社會上的討厭鬼，好嗎？台灣現在最多就是想在車上擺一根球棒防身的程度而已。

呱吉分析，委內瑞拉被打、總統被抓的另一個原因就是，其實美國看準委內瑞拉人民不挺總統，官員各懷鬼胎，雖然不到喜迎王師的程度，但是也的確使得難度降低很多。他強調，台灣不要當委內瑞拉，那就是五根手指握緊一點，團結起來，不要變成人家眼裡的一塊嫩肉。直指那些洗腦「中國有抓台灣總統正當性」的文章，都是在誘騙你把手指鬆開的行動而已。

