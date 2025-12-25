川普平安夜接孩童電話 笑談警告「耶誕老人有沒被滲透」

美國總統川普。（圖／美聯社）





平安夜這天，美國總統川普跟第一夫人在白宮接聽孩童的電話，川普開玩笑說要追蹤耶誕老人有沒有被壞勢力滲透，另外有孩童說想要閱讀器，川普誇他一定是高智商的人；而北美國防司令部公布的耶誕老人路徑，昨天（24）晚間也通過台灣上空，國防部也公布照片，並幽默喊話「海空域正常」。

美國總統川普：「哈囉。」耶誕節這天，白宮最重要的任務，就是接小朋友電話。

第一夫人梅蘭妮亞：「你想要什麼耶誕禮物，你不知道？也許現在還來得及對吧。」

而川普和小朋友聊起耶誕老人，完全無法離開政治味，一開始還把家長給嚇到了。

美國總統川普：「我們追蹤世界各地的聖誕老人，我們想確保耶誕老人是個好人，耶誕老人是個非常好的人，我們想確保他沒有被滲透。」

小朋友只想知道自己會拿到甚麼禮物，但川普在另一段對話當中，則是大酸乾淨能源。

美國總統川普：「五個小時後，耶誕老人就會從你們家煙囪下來，給你們帶來一份精美的禮物，你們想要帶來什麼禮物？好吧煤炭，你們是指的清潔美麗的煤炭（能源），我忍不住這麼說。」

自己都忍不住笑了，川普這總統級的耶誕通話跟過往確實風格很不同，另外一名小朋友想要一台電子閱讀器，他這麼回。

美國總統川普：「哦哇，這很不錯，看來你一定是個高智商的人，我們國家需要更多高智商的人。」

溫馨的耶誕許願，在川普任內的白宮，像場即興的脫口秀，而北美防空司令部公布的耶誕雪橇，持續環繞全世界，並且在台灣時間24日晚間10點42分，由9隻馴鹿拉乘飛過台灣上空，國防部也罕見地公布這張照片，北美防空司令部則是認真地對小朋友解釋耶誕老人的飛行任務。

北美防空司令部作戰主任戴維默爾：「我們很喜歡和耶誕老人互動，他總會放慢雪橇速度，我們的戰鬥機就可以飛旁邊揮手。」

每年接了世界各地來自數十萬通詢問電話，北美防空司令部持續以最權威的單位身分，為小朋友維持這最具代表性的耶誕夢想。

