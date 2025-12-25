川普平安夜痛罵民主黨「人渣」 還告訴小朋友：不能讓「壞耶誕老人」滲透美國

即時中心／林韋慈報導

美國總統川普（Donald Trump）的耶誕節行程相當忙碌。平安夜當天，他依循傳統參與北美航太防衛司令部（NORAD）的「追蹤聖誕老人」活動，與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）一同接聽來自全美各地孩童的來電，慰勞軍人並傳遞節日祝福；然而，活動結束後，川普隨即在社群媒體上發表措辭強烈的「耶誕賀文」，痛批民主黨對手是「激進左派人渣」（radical left scum），展現其一貫強硬、爭議十足的個人風格。

據《美聯社》報導，川普在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）過節，心情顯得相當輕鬆。他在電話中不改本色，甚至將政治語言帶入與孩童的對話。與奧克拉荷馬州的小朋友通話時，他突然談起邊境安全，稱要確保「耶誕老人是乖乖的」，不能讓「壞耶誕老人」滲透美國。

最引發討論的一幕，發生在與堪薩斯州一名8歲女童的對話。當川普詢問她想收到什麼禮物時，女童回答「不要煤炭」，川普卻立刻笑稱那是「乾淨、美麗的煤炭」，並自嘲「實在忍不住」，隨後才讓女童鬆一口氣表示想要芭比娃娃。川普也不忘展現幽默，安慰一名擔心沒留餅乾的北卡羅來納州孩童，稱聖誕老人身材「有點天使般」，應該會想吃點餅乾。

儘管在電話中與孩子們談笑風生，川普顯然沒有忘記政治攻防。據《法新社》報導，他隨後在自創社群平台「Truth Social」發文，祝賀耶誕快樂的同時，痛批民主黨對手是「正在竭盡全力摧毀國家、卻徹底失敗的激進左派人渣」。

川普在貼文中細數自己任內的「勝利」，包括邊境管制、性別政策與治安議題，並自豪宣稱美國擁有創紀錄的股市表現、低犯罪率、零通膨，以及最新公布高於預期的GDP成長數據。就在耶誕節前夕，民主黨也因司法部處理艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案解密文件進度緩慢、內容大量塗黑，對川普政府提出嚴厲批評，讓耶誕氣氛再添政治火藥味。

