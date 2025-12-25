川普平安夜與孩童通話 警告「壞聖誕老人」滲透

美國總統川普(Donald Trump)在24日耶誕節前夕接聽孩童打來的電話，詢問他們最興奮想要的禮物是什麼，他並在同時承諾不會讓「壞聖誕老人」(bad Santa)滲透到這個國家。

川普平安夜在他位於佛羅里達州的海湖俱樂部(Mar-a-Lago)度假，他和第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)參與了傳統活動，接聽打電話到北美航太防衛司令部(North American Aerospace Defense Command,NORAD)追蹤耶誕老人行蹤的孩童電話。

川普告訴奧克拉荷馬州的4歲和10歲孩童說，「我們想要確保聖誕老人的行為舉止良好，是非常好的人」，「我們想確保他沒有被滲透，我們不會被一個壞聖誕老人滲透到我們的國家」。

川普並未進一步說明。

川普過去經常在過耶誕節時批評政治對手，包括在2024年發文「祝激進左派瘋子聖誕快樂」。

在第一個任期時，川普曾在2017年12月24日發文，目標鎖定一位他認為對他有偏見的聯邦調查局(FBI)高層官員與新聞媒體。

川普24日在接聽平安夜的電話後不久就故技重施，他在社群媒體發文說，「祝大家聖誕快樂，包括那些正竭盡所能破壞我們國家但大大失敗的激進左翼敗類」。

不過，川普在和孩童聊天時心情愉悅，甚至一度表示他「可以聊個一整天」。但川普可能不得不回到更急迫的事情上，例如努力平息俄烏戰爭。

川普和妻子並肩而坐，接了大約十幾通電話。有一次梅蘭妮亞在打電話、而他在等著接另一通電話時，發現到妻子幾乎沒有注意到他在做什麼。川普說，「她可以完全集中，充耳不聞」。

當一位來自北卡羅來納州的8歲小男孩問川普，如果沒有人留餅乾給聖誕老人他會不會生氣時，川普說他覺得不會，「但我認為他會非常失望」。

川普並開玩笑說，聖誕老人長得有點像個天使，就是有點胖胖的。「我想聖誕老人會想要些餅乾」。