川普平安夜金句連發！向孩童推銷煤炭、防止「壞聖誕老人」到美國

美國總統川普24日聖誕夜參與北美防空司令部（NORAD）一年一度的「追蹤聖誕老人」兒童專線活動，親自接聽多名孩子來電，但他語出驚人向孩童推銷「乾淨又美麗的煤炭」，還表示美國正防止「壞聖誕老人」潛入家中。

川普24日在佛州海湖莊園聆聽孩子們聖誕願望。（圖／美聯社）

綜合美媒報導，現年79歲的川普（Donald Trump）在自家豪宅佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）一棵聖誕樹前，接聽電話，他向孩童描述聖誕老人正在歐洲上空飛行。

來自堪薩斯州、8歲的艾蜜莉亞（Emilia）在通話中被問及希望收到什麼聖誕禮物時，她表示「不要煤炭」，川普隨即笑著反問，「妳不想要煤炭嗎？」並接著補充說，「我是說『乾淨、又美麗的煤炭』。煤炭是乾淨又美麗的，請一定要記住。」

不過艾蜜莉亞仍堅定回應「不要」，表示希望收到芭比娃娃，川普則回應，「那一定會有的。」當孩子再加碼要求糖果時，川普笑說，「糖果很好，糖果很好……想吃多少就吃多少，但要健康，好嗎？」

稍早之前，川普與來自奧克拉荷馬州的10歲女孩珍妮佛（Jennifer）及其4歲妹妹通話時，語出驚人表示政府正在防堵「壞聖誕老人」，「我們追蹤世界各地的聖誕老人，是要確保他是個好人。聖誕老人非常好，我們要確保沒有『壞聖誕老人』滲透進來。」

