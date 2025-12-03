川普年終內閣會議！ 怨日韓佔便宜 讚習近平最棒

現年79歲的美國總統川普的健康問題，成為媒體關注焦點，日前他在橢圓形辦公室打瞌睡，近期工作日程下午才開始，今天超過兩小時的內閣會議，川普抱怨媒體對他和對拜登有差別待遇，強調自己和25年前一樣活力滿滿，而在全程公開的會議上，川普感謝大陸國家主席習近平給美國的大訂單，猛烈抨擊索馬利雅移民是垃圾，不要他們在美國。

川普年終內閣會議猛打瞌睡（圖／達志影像美聯社）

美國總統川普在年終內閣會議上展現了多樣的政治風格，從回顧政績、談論國際關係到抨擊移民政策。79歲的川普在這場長達2小時18分鐘的會議中，強調自己解決了八場戰爭，感謝中國大陸國家主席習近平提供美國大訂單，並嚴厲批評索馬利亞移民。同時，外界關注川普的健康狀況，包括他在橢圓形辦公室打瞌睡的報導，以及工作日程安排改為下午才開始等情況。

廣告 廣告

在這場年終內閣會議中，川普回顧了過去一年的成就，特別提到他的關稅政策。他提及多國一直佔美國便宜，雖然口頭上表示不會明說是哪些國家，但隨即點名日本和南韓。川普對中國大陸態度友好，表示習近平很棒，並提到中國給了美國有史以來世界上最大的農業訂單之一。

川普還預告了明年的多項計畫，包括發放關稅分紅、年初宣布新的聯準會主席人選，以及重建華盛頓杜勒斯機場。在外交政策方面，他強調自己解決了八場戰爭，表示美國現在正在俄羅斯嘗試解決烏俄戰爭。川普認為他每解決一場戰爭就應該獲得諾貝爾和平獎，但他不想太貪心。

會議上，川普猛烈抨擊索馬利亞移民，稱他們為「垃圾」，並表示不希望他們留在美國。他認為如果美國繼續接收這些人，國家就會走向錯誤的方向。川普表示，即使這些移民來自艱難環境，他們來到美國後仍然抱怨不斷，他希望這些移民回到原來的地方解決問題。

這是川普第二個任期的第九次內閣會議。在川普32分鐘的開場白後，閣員從左手邊的國防部長赫格塞斯開始依序報告。媒體特別關注川普的體力和專注力，有報導指出他在會議中曾向後靠在椅子上瞇著眼睛，被現場媒體形容為「坐不住」。不過，川普在社群媒體上展現了充沛的精力，星期一晚上7點到午夜12點的5小時內發了160則貼文，星期二上午又繼續發文，並提醒他的追蹤者「真實社群最棒！所向無敵！」。

更多 TVBS 報導

2國民兵遭槍擊！ 川普擬無限期暫停第三世界移民

川習明年至少四次會面 貝森特：美國對台立場不變

中日裂痕更深！日本駁斥「敵國條款」 川普與高市熱線

美中元首熱線！ 北京談台、華府側重經貿 川邀習回訪美

