川普延後徵家具和櫥櫃關稅 義大利麵也會降

[NOWnews今日新聞] 美國白宮當地時間2025年12月31日發布聲明，稱美國總統川普（Donald Trump）決定推遲針對軟質家具、廚房櫥櫃和浴室櫃的關稅上調計劃，至2027年1月1日才生效，有外媒分析認為，是為了因應美國民眾對物價上漲的不滿，與此同時，美國還決定大幅降低原訂將對進口義大利麵徵收的關稅。

根據《CNN》報導，川普去年9月以《貿易擴展法》第232條、命令商務部對進口木材進行調查後，便以國家安全為由宣布要徵收關稅，強調此舉是為了保護美國國內的木材產業，原先計畫將櫥櫃和浴室櫃的進口關稅從25%上調至50%，沙發和扶手椅等軟墊木製品則徵收30%，以「奪回美國的經濟主權」。

現在，相關關稅計畫推遲1年落實，白宮聲稱是因為有關木材產品進口的談判正在取得成效，總統為了方便與其他國家進一步談判才延後，這些商品的關稅暫時維持在25%。

報導提到，川普政府因未能穩定物價而受到越來越多的批評，儘管越來越多美國家庭都擔心生活成本持續攀升，但川普將通貨膨脹歸咎於前任拜登政府，並反覆辯稱關稅最終有望降低美國人的生活成本。

義大利麵也暫時逃過一劫

此外，義大利外交部也表示，美國在重新評估多家義大利麵生產商的美國業務後，大幅下調了原定徵收的關稅。

報導提到，去年10月，美國放話要從2026年1月起，對13家義大利麵企業，在歐盟多數商品15%的常規關稅基礎上，額外開徵92%的懲罰性關稅，這意味著被點名的企業總稅率將達到107%；美國並指控其中2家廠商La Molisana和Garofalo，存在不公平銷售行為。

義大利外交部週四透過聲明指出，經重新評估後，美國商務部將La Molisana的關稅下調至2.26%，Garofalo的關稅則定為13.98%。其餘11家未被單獨納入評估的生產商，將面臨9.09%的關稅，疊加原本的稅率，新稅率將介於24%至29%之間。

