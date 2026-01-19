川普建和平理事會 首儲10億美元送永久會員

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 新版聯合國？美國總統川普15日宣布，正式成立加薩走廊「和平理事會」，美國官員透露，如果成員國支付10億美元，將獲得一個永久席位。

據CNN報導，川普宣布加薩「和平理事會」正式成立，向稱旨在重塑中東局示的20點和平計劃進入第二階段。白宮公布委員會成員，主席由川普親自擔任，美國國務卿盧比歐、總統特使魏科夫、川普女婿庫許納、前英國首相布雷爾、億萬富商羅文（Marc Rowan）、世界銀行行長班加（Ajay Banga）都是成員。

廣告 廣告

川普已向60多個國家和國際組織發送邀請，包括法國、德國、匈牙利、澳洲、歐盟及中東主要國家都在名單內。加拿大總理卡尼、阿根廷總統米雷伊已接受邀請，其他領導人則謹慎回應。

據彭博披露的相關章程草案，該委員會將由川普擔任終身主席，首先要處理加薩衝突，之後將拓展到其他衝突。有美國官員透露，成員支付10億美元將能獲得永久席位，雖然沒有規定必須向委員會捐款，但沒有繳納10億美元的成員，任期為三年。

官員表示，籌集到的所有資金都將用於重建加沙，不會像許多其他國際組織那樣，出現過高的薪水和龐大的行政機構臃腫問題。白宮週四表示，委員會成員將各自負責一項「對加薩穩定和長期成功至關重要」的特定工作。

白宮也澄清，加入和平理事會並無最低出資要求，「相關作法僅向對和平、安全與繁榮展現高度承諾的夥伴國家，提供永久成員資格。」

有多名西方外交官認為，這是一個「川普版聯合國」，無視聯合國憲章的基本原則，恐會破壞聯合國的作用，令人擔憂。

以色列總理納坦亞胡表示，他反對土耳其和卡達在委員會中擔任要職，並稱該委員會「與以色列缺乏協調，且與以色列的政策相悖」。以色列一直試圖阻止卡達和土耳其參與加薩未來的任何事務，並多次指責兩國支持和資助哈馬斯。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

川普訪中前先卡位？高市早苗3月將首度訪美 商討美日對中政策

台美關稅達協議！專家曝「建交前暖身」：川普爭取任內完成

影／瓜地馬拉幫派「3監獄暴動」挾持46人質！7警察殉職急戒嚴