川普建議高市勿就台灣問題挑釁北京？日官房長官：沒這回事

《華爾街日報》報導稱，美國總統川普在電話中建議日本首相高市早苗不要在台灣問題上挑釁北京。對此，日本官房長官木原稔予以否認，並稱「這完全不是事實」。

日本官房長官木原稔在記者會上否認《華爾街日報》報導內容。（圖／NNN）

26日，《華爾街日報》引述日美消息人士的話報導稱，美國總統川普在25日與高市早苗的通話中「建議她不要在台灣主權問題上激怒北京政府」。該報還補充道，「川普的建議很委婉，並沒有向高市施壓，要求她收回相關言論。」

另外報導還提到，「川普了解高市在日本國內面臨的政治困境，也理解她可能無法完全收回那些言論。」

對此，高市內閣的官房長官木原稔於27日下午否認了這項報導的內容，並表示「這完全是無稽之談」。

據《讀賣新聞》等日媒報導，木原稔表示：「有報導稱，川普總統建議我們不要在台灣主權問題上挑釁中國政府，但我在此澄清，這並非事實。」

木原稔還表示，他已向《華爾街日報》反應「該報導毫無根據」。

在上午的記者會上，木原稔迴避了對該報導的評論，並未予以否認。對於下午記者會上改變說法的原因，他解釋說：「政府收到了許多詢問，因此我們認為有必要澄清此事。」

一位日本政府高級官員也強調：「美方從未就我們在國會的發言或我們對華政策向我們提出任何意見。」

