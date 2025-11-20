川普引黃仁勳談話連發三文 紐時：兩人已成國際舞台夥伴

2025年11月19日，美國總統川普與輝達執行長黃仁勳在華府舉行的「美國沙烏地投資論壇」互動。路透社



美國總統川普週三（11/19）在社群平台連發三則貼文，引用輝達執行長黃仁勳的話來強調自己促成最先進的晶片在美國製造。《紐約時報》報導，川普與黃仁勳的關係半年來大幅進展，輝達的人工智慧（AI）晶片甚至已成為影響貿易與和平談判的籌碼。

川普週三在Truth Social平台接連引述黃仁勳上月受訪時的發言。貼文內容分別是：

「黃仁勳：因為川普總統，我們在美國製造。」

「黃仁勳：不到一年，我們就要在美國製造最先進的AI晶片。這一切都起於川普總統希望讓美國工業再起。他的關稅政策正是促成這件事的關鍵推動力。」

廣告 廣告

「黃仁勳：如我所承諾，Blackwell晶片已開始生產。AI在美國發明、在美國製造，為美國、也為全世界而打造」。

《紐時》指出，川普上月在南韓APEC企業領袖高峰會上發表演說，在談及自己如何比以往的總統更努力建設資料中心、更積極僱用美國勞工時，突然提及黃仁勳「是個了不起的人」，還詢問他是否在現場。

數小時後，黃仁勳在華府一場會議上也說了川普的好話，讚揚白宮解除AI監管並鼓勵投資，並稱川普「徹底改變了AI遊戲規則」，隨後還搭機趕赴南韓，試圖與川普在當地會合。

報導稱，在川普重返白宮前，黃仁勳很少在華府活動，也未出席普一月的川普就職典禮。

黃仁勳有充分理由增進與總統的關係，因為總統掌握輝達出口中國的銷售許可，也可幫助輝達的客戶取得運行AI晶片所需的電力。

川普就職後，黃仁勳曾先後赴白宮及佛州海湖莊園與川普會面，但都未能說服川普取消輝達晶片出口中國的管制禁令。

不過到了四月，黃仁勳承諾在美國工廠大量投資，兩人關係開始改善。黃仁勳在白宮記者會宣布輝達將在美投資5000億美元建立生產線，幾天後就隨川普進行第二任期的首次出訪，促成向沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國出售逾2000億美元的輝達晶片。

川普將這樁交易視為勝利，開始稱黃仁勳為「我的朋友」。他在沙國演說時讚美黃仁勳「做得太棒了，國家有你，讓我們感到驕傲」。

這也是繼波音飛機等產品後，美國首度將AI晶片納入外交合作的工具。

知情人士指出，黃仁勳受川普青睞的另一原因是輝達願意配合川普對大企業的介入。川普8月提議，對中出售晶片的利潤應有部分上繳政府，黃仁勳表示同意。

由於全球對輝達晶片的需求，黃仁勳已成為川普出訪的隨行常客。川普9月在英國國宴前致詞時，看向在座的黃仁勳，表示AI「正在接管世界」。他與英相施凱爾（Keir Starmer）簽署「科技繁榮協議」時，也對在場的黃仁勳表示：「你正在接管世界，Jensen。我們都希望你是對的。」

不過，隨著黃仁勳與川普關係日益密切，部分白宮官員也擔心他低估對中國出售先進晶片的國安風險。黃仁勳向來主張，應盡量讓中國使用美國的AI晶片平台，否則中國公司自己造出同等產品後，結果會更糟。

黃仁勳10月底赴白宮時，曾遊說川普允許輝達對中出口最先進的Blackwell晶片，並協助移除其他業務障礙。川普一度有意放鬆管制，但隨後仍表示，不會將「最先進」的晶片供應中國。

《華爾街日報》先前報導，國務卿盧比歐（Marco Rubio）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等官員都以國安理由反對Blackwell晶片出口中國。

《紐時》指出，此事顯示黃仁勳與川普的關係仍有極限，也顯示在AI競賽中，國安考量仍暫時勝過企業的財務利益。

不過黃仁勳並未放棄。他上週表示：「美國必須領先並爭取到全球開發者，這對於美國至關重要。」

更多太報報導

美媒：川普已批准俄烏和平「28點計劃」 烏克蘭不知細節

馬斯克攜手黃仁勳打造沙烏地資料中心 輝達笑納60萬套晶片訂單

又點名台灣拿走美國晶片產業 川普：我不怪台灣