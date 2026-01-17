川普強力掃蕩移民惹議 美法官下令禁止對和平示威者動武

美國明尼蘇達州近來爆發示威浪潮，抗議移民官員執法過當，引來總統川普(Donald Trump)威脅將援引「暴亂法」(Insurrection Act)進行鎮壓。值此之際，一名聯邦法官16日下令，禁止對和平示威者與旁觀者使用武力及進行逮捕，被活動人士視為一大勝利。

路透社報導，美國聯邦地區法官梅南德茲(Katherine Menendez)在長達83頁的裁決書中指出，除非能合理懷疑示威及旁觀者干擾執法或進行犯罪，否則聯邦官員不得加以逮捕，也不可對其使用胡椒噴霧、催淚瓦斯等控制群眾的武器。

廣告 廣告

此外，該裁決書也指出，如果移民官員沒有理由認定駕駛人或乘客阻礙執法，就不得進行攔阻或逮捕。

梅南德茲在裁決書中寫道：「執法者或許有充分的懷疑理由，對跟蹤移民官並做出危險行為的車輛加以攔查、甚至逮捕駕駛，但這並不代表攔查未違法的車輛是正當行為。」

古德於本月7日遭移民暨海關執法局(ICE)探員擊斃，當時她正在執行一項由地方人士所發起的巡邏活動，對ICE探員進行跟蹤並監控。美國國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)表示，古德涉嫌「國內恐怖主義」。

國土安全部沒有立即回應路透社的置評請求。(編輯：許嘉芫)