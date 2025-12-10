川普強勢主導美國經濟 聯準會分歧擴大

（中央社記者廖漢原紐約10日專電）美國聯邦準備理事會今天再度降息1碼，今年連續3度降息，預測明年還有1次降息的可能。由於總統川普強勢主導美國經濟走向，希望擴大資金供給，聯準會內部對通膨與就業市場的看法將更趨分歧。

聯準會（Fed）在2025年結束前再度宣布降息1碼，今年連續3度降息，聯邦短期利率目標區間降至3.5%至3.75%。

身兼白宮經濟顧問委員會主席的理事米倫（Stephen Miran）支持大幅降息2碼，再度投下反對票；堪薩斯及芝加哥聯準銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）、古爾斯比（Austan Goolsbee）認為，降息不是解決當前經濟問題的保證，兩人以不同理由同樣投下反對票。

聯準會公開市場委員會政策會議以9比3通過降息，顯示川普（Donald Trump）政府主導的經濟政策，與聯準會成員對開徵關稅8個月後的美國通膨及就業狀況看法差距擴大，上次出現3票反對已是6年前。

川普希望透過降低利率刺激經濟，不過聯準會內仍有抑制通膨優先的利率鷹派。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會表示，這次降息走勢讓聯準會處於合宜的位置，聯準會已準備好靜觀經濟局勢變化。

他說，聯準會站在（利率）中立範圍的高點，今年已3度降息，1月會如何還沒決定，但聯準會已適當準備，靜觀經濟方向。

美國的通膨與就業狀況仍是聯準會與市場關注焦點。

美國9月通膨約3%左右，高於川普上任初期的2.3%，整體物價雖未如對等關稅施行前預期大幅提高，但民眾普遍感到民生消費品價格上漲，川普政府已宣布將調降部分拉美國家進口的咖啡豆、香蕉等貨品關稅。

就業市場方面，勞工部報告顯示，至10月美國企業裁員人數升至近190萬，人工智慧應用衝擊白領市場，多家大型企業陸續宣布裁員計畫，就業市場壓力持續增加。

川普將在明年初宣布聯準會主席人選，近期開始約談可能人選。媒體報導，川普頭號經濟顧問「白宮國家經濟會議」（National Economic Council）主席哈塞特（Kevin Hassett），接替鮑爾的機會最高。

川普長期不滿鮑爾與部分聯準會成員處理聯邦利率的觀點，揚言將提前宣布或更換人選，形同架空鮑爾的獨立權責。鮑爾任期將至2026年5月。（編輯：韋樞）1141211