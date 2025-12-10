川普強勢主導美國經濟 聯準會分歧擴大
（中央社記者廖漢原紐約10日專電）美國聯邦準備理事會今天再度降息1碼，今年連續3度降息，預測明年還有1次降息的可能。由於總統川普強勢主導美國經濟走向，希望擴大資金供給，聯準會內部對通膨與就業市場的看法將更趨分歧。
聯準會（Fed）在2025年結束前再度宣布降息1碼，今年連續3度降息，聯邦短期利率目標區間降至3.5%至3.75%。
身兼白宮經濟顧問委員會主席的理事米倫（Stephen Miran）支持大幅降息2碼，再度投下反對票；堪薩斯及芝加哥聯準銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）、古爾斯比（Austan Goolsbee）認為，降息不是解決當前經濟問題的保證，兩人以不同理由同樣投下反對票。
聯準會公開市場委員會政策會議以9比3通過降息，顯示川普（Donald Trump）政府主導的經濟政策，與聯準會成員對開徵關稅8個月後的美國通膨及就業狀況看法差距擴大，上次出現3票反對已是6年前。
川普希望透過降低利率刺激經濟，不過聯準會內仍有抑制通膨優先的利率鷹派。
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會表示，這次降息走勢讓聯準會處於合宜的位置，聯準會已準備好靜觀經濟局勢變化。
他說，聯準會站在（利率）中立範圍的高點，今年已3度降息，1月會如何還沒決定，但聯準會已適當準備，靜觀經濟方向。
美國的通膨與就業狀況仍是聯準會與市場關注焦點。
美國9月通膨約3%左右，高於川普上任初期的2.3%，整體物價雖未如對等關稅施行前預期大幅提高，但民眾普遍感到民生消費品價格上漲，川普政府已宣布將調降部分拉美國家進口的咖啡豆、香蕉等貨品關稅。
就業市場方面，勞工部報告顯示，至10月美國企業裁員人數升至近190萬，人工智慧應用衝擊白領市場，多家大型企業陸續宣布裁員計畫，就業市場壓力持續增加。
川普將在明年初宣布聯準會主席人選，近期開始約談可能人選。媒體報導，川普頭號經濟顧問「白宮國家經濟會議」（National Economic Council）主席哈塞特（Kevin Hassett），接替鮑爾的機會最高。
川普長期不滿鮑爾與部分聯準會成員處理聯邦利率的觀點，揚言將提前宣布或更換人選，形同架空鮑爾的獨立權責。鮑爾任期將至2026年5月。（編輯：韋樞）1141211
其他人也在看
二代健保補充保費改革惹議 年領逾2萬即課2.11%
衛福部擬修健保法，將年累計超過2萬元的利息、股利、租金等收入納入補充保費課徵範圍，稅率2.11%，引發小資族、大戶強烈反彈！存股達人建議採分級課稅，專家也呼籲政府加強溝通，說明健保面臨龐大的財務缺口，改革才有共識。TVBS新聞網 ・ 8 小時前 ・ 80
中經院：近7成已退休者因無多餘資金 未自主理財規劃
（中央社記者曾仁凱台北2025年12月9日電）富邦投信與中華經濟研究院連續第9年合作，今天共同發布「2025年國人安心樂活享退調查」，結果顯示台灣民眾不論已退休或未退休族群，已累積的退休金額與心中預期目標仍存在明顯落差。根據中經院調查，台灣已退休者，平均累積退休金約新台幣685萬元，但認為安心退休約需要1203萬元，存在約517萬元的缺口。其中有69.3%的已退休者尚未進行自主理財規劃，主因是「沒有多餘資金」。未退休族群落差更是突出，目前平均已累積退休金約322萬元，但預期約需1367萬元，缺口高達1048萬元。其中有52.2%的未退休族群表示將於3年內啟動退休理財規劃，顯示理財意識逐漸提升。中經院指出，隨著人口老化及社會保險財務壓力逐步加劇，民眾愈來愈意識到僅依賴政府退休金難以滿足退休生活需求，有愈來愈多台灣民眾開始透過金融市場尋求被動收入，以強化退休保障。中經院引述問卷調查結果，在已有投資規劃的未退休族群中，多以股票（53.9%）、ETF（39.4%）與儲蓄型保險（26.9%）作為主要工具；已退休族群則以股票（51.7%）、終身或定期壽險（22.8%）與醫療保險（22.2%）作為主中央社財經 ・ 1 天前 ・ 11
是送分題還是送命題？「這檔」大量漲停後慘爆39萬殺量…股價慘挫半根 旺宏、力積電跟著崩
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收28,400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，觀察今日盤後個股成交量前五名，華邦電（2344）因近日股價...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 6
國安基金八次進場「撿便宜」賺661億元有望「全民共享」？操盤手阮清華說話了
民進黨立委郭國文今（10）日關切，國安基金過去八次進場護盤累計獲利661億元，部分民眾認為這是在股災期間「撿便宜」所得，建議可將獲利回饋民眾或支持健保等公共財。財政部次長、國安基金操盤手阮清華回應，依現行條例，國安基金獲利均經委員會通過後繳入國庫統一管理，基金退場後不得再買入股票；若要實現全民共享或支持健保、國保、長照，需先修正國安基金設置管理條例，並取得社會共識，「可研議檢討」。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前 ・ 162
高股息ETF不香了？她靠00919年領12.3萬：抱得住的標的「越跌越要買」
台股高股息ETF在2025年普遍陷入股價漲不動，配息也下降，讓不少投資人開始懷疑自己的存股策略是不是走錯了？對此，小資理財作家「鐵蛋」專訪時表示，買高股息ETF的目標就是「用股息累積現金流」，高股息產品的價值在於其穩定的配息能力，還特別點名00919連續11次配息年化報酬率都超過10%，「長期持有的標的遇到下跌，我是非常開心的，因為價格越便宜，我越能累積張數！」Yahoo特別企劃 ・ 23 小時前 ・ 30
【11月ETF定期定額風雲榜】00919和00878退燒？ 雙雙月減破萬人
證交所今（10）日公布最新定期定額交易戶數，前20大人氣 ETF 中，國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）本月交易戶數分別減少約1 萬人及 1.24 萬人，為 20檔人氣ETF中下滑幅度最大。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前 ・ 3
記憶體缺貨潮持續助燃！小兒捧逾17億搶進力積電 又砸破26億指名旺宏、華邦電
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導美國聯準會（Fed）年末會議即將來臨，市場投資人進入觀望狀態，加上美股週一收黑，影響台股今（9）日開高走低，終場加權指...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
水冷散熱商機大爆發！這「散熱大廠」11月營收年增141%...連續10月創高 訂單能見度至2028年
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨著AI伺服器規格全面升級、終端需求不墜，帶動水冷散熱需求強勁，市場預估，明（2026）年散熱產品、風扇、機箱等業務動能...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
台股衝高國人加速繼承！遺產稅寫歷史新高
台股衝高破2萬8，國人資產增加，也加速繼承動作！住商機構觀察財政部數據，截至10月止，全台遺產稅收高達362.6億元，創1986年有統計以來歷史同期最高。其中台北市以156.4億元穩居全台龍頭，年增幅更高達25.8%；反觀中南部衰退，台南市減四成最多Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
只花5年就月領10萬股息！他48歲提早退休：我都靠這5檔ETF、依景氣燈號買賣致富
理財專家常說「投資越早越好」，事實卻是「千金難買早知道」！存股達人阿福（詹英哲）投入股市20多年，但43歲以前「短進短出」沒賠也沒大賺。直到中年後他開始跑馬拉松，從中悟出「配速持股法」，不再執著高報酬，而是效法巴菲特「價值投資」、長期持有，48歲時已月領10萬股息，財富自由。2020年，他離開工作21年的IBM提早退休，轉進長久夢想的旅遊業，擔任英語導遊、英語領隊。在帶郵輪團的過程中，他看到許多長輩有錢有閒卻走不動，倍覺該趁有體力時走得更遠。因此，他不比拼投資績效、不羨妒1億人生，而是「夠用就好」，努力讓50後「財務、家庭、夢想」3大必修學分，達到均衡。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 15
3,370萬筆個資外洩！酷澎執行長朴大俊請辭
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導南韓電商巨頭酷澎（Coupang）日前因3,370萬筆用戶個資外洩，震驚南韓。酷澎執行長朴大俊於12月10日正式請辭。據公司公告，...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 7
台塑四寶「這2檔」11月營收年減逾20%...股價綠了 國家隊捧上億來救援
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（9）日收28,182.60點，跌121.18點或0.43%。八大公股昨日買超16.86億元，其買超前十大個股，包括4檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
股匯脫鉤！新台幣升破31.2關卡 專家示警：升逾1角挑戰31字頭機率大
Fed 降息在即，台股今（9）日下跌逾百點，新台幣兌美元再度升破 31.2 元大關，盤中最高觸及 31.135 元，較昨日收盤價升值 6.7 分。外匯專家指出，後續走勢將取決於外資動向與美元強弱；若外資持續回流台股、美元因降息走弱，新台幣仍有機會維持強勢並進一步升值，挑戰 31 字頭機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 8
子憑母貴？華邦電子公司華東漲5%飆新高 分析師爆加碼時機
記憶體指標股今（10）日出現拉回，華邦電（2344）在早盤股價創新高後，不敵賣壓沉重，截至上午10時30分，翻黑下挫逾2%，並以20萬張成交量高居台股第一名；其轉投資封測廠華東（8110）則是大漲逾半根停板，衝高至51.7元創新天價。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
籌碼／外資回頭大買台股！單週買超526億 光這檔就敲了近20萬張
根據台灣證券交易所統計，上週（114/12/1~114/12/5）外資在集中市場總買進金額為8,501.14億元，總賣出金額為7,974.49億元，買超為526.65億元，另統計自114年年初至12月5日止，外資總買進金額為32兆7,098.08億元，總賣出金額為33兆1,964.01億元，累計賣超為4,865.93億元。外資總持有股票市值為42兆8,903.62億元新台幣，占全體上市股票市值的47.10%，較11月28日的42兆2,705.57億元新台幣，增加6,198.05億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
護盤變投資？台股創高國安基金還不走惹議/外資大買近200億台積強漲 大盤放量再寫收盤新高/金居出關即鎖漲停 PCB族群整隊上攻｜Yahoo財經掃描
投資人在聯準會利率決議前保持觀望，美股四大指數9日於平盤附近震盪，市場雖普遍預期Fed將降息一碼，但JOLTS職缺數高於預期、官員對通膨看法分歧，讓「降息後轉偏鷹」的疑慮升溫，拖累道瓊工業指數下跌0.38%，標普500指數小跌0.09%，費城半導體指數微跌0.04%，僅那斯達克在科技股撐場下小漲0.13%；個股方面，小摩受到成本增加影響，股價重挫逾4%，壓抑金融股表現，輝達雖傳出H200可對陸輸出、但分潤與管制雜音仍在，股價小跌0.33%，Meta回落逾1%，Google傳出被歐盟進行新一輪的反壟斷調查，股價卻逆勢走揚逾1%，華納兄弟在與Netflix競逐併購題材加持下續漲3.78%，台積電ADR則漲0.5%。 亞股市場今日跌多於漲，日股小跌0.10%，韓股同樣走跌；港股則是小漲，上證指數微幅下跌，區域市場普遍在FOMC結果出爐前靜待觀望。 台股今（10）日在台積電(2330)大漲25元、聯發科(2454)走強領軍下，終場大漲218.13點收28,400.73點，再創收盤新高，成交額4,930.76億元。盤面資金仍以AI伺服器、PCB概念為主軸，金居(8358)解禁即攻上漲停，尖點(8021)同步鎖住；矽光子與CPO族群的智邦(2345)、眾達-KY(4977)、波若威(3163)表現強勢。至於記憶體與玻纖布題材，華邦電(2344)、台玻(1802)、力積電(6770)雖收跌，但成交量維持高檔，仍是盤中買賣熱度最旺的族群之一。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 13 小時前 ・ 30
玉山金納入0056「有抬轎行情」？ 專家示警：小心他玩你丟我撿
台股近期受美國聯準會（Fed）可能降息消息激勵，昨（8）日外資及陸資買超新台幣140.87億元，連續5個交易日買超，其中玉山金（2884）成交量達4.94萬張，為金融股買盤之冠。「不敗教主」陳重銘今（9）日表示，玉山金開盤大漲，主要原因是被0056納入，投資人先買進然後等待0056抬轎。他提醒小心他玩「你丟我撿」遊戲。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 3
鴻海收紅撐不住！台積電跌15元台股下挫121.18點 塑膠、紡織族群摔最慘
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數今（9）日以上漲60.26點開高後，不久便翻黑轉為走低，終場加權指數下跌121.18點，收28182.6點，跌幅0.43%，成...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
世紀、斐成最多4.5億元併購萬年清 盤中全亮燈歡慶入主行情
上曜集團（1316）旗下子公司世紀民生*（5314）與斐成開發（3313）昨日停牌並召開重訊記者會，宣布以每股33.525元公開收購工業廢水處理設備大廠萬年清（6624），萬年清、斐成今日雙雙鎖死漲停，世紀也一度在盤中閃燈同歡。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
0050 vs 0056怎麼選？花掉是財產，花不掉是遺產！靠ETF打造年領50萬現金流，施昇輝解：夠用就好，想花就花
俗話說的好：「錢生不帶來，死不帶去。」所以為什麼還要在退休後努力賺錢呢？但另一句話又說：「有錢不是萬能，但沒錢萬萬不能。」退休後，你能確定錢一定夠用到自己走的那一天嗎？我相信絕大多數的人都沒把握夠用，所以退休後「錢」還是一個讓人非常焦慮的問題。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 發起對話