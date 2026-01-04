川普強勢出手馬杜洛 中經院連賢明提5觀察：台灣關稅恐還要再等等
[Newtalk新聞] 美國總統川普近期再度以強硬作風震撼國際。美軍直搗委內瑞拉，將總統馬杜洛押往紐約的行動，引發全球高度關注。中華經濟研究院院長連賢明今（ 4 ）日在臉書發文評論，川普的核心風格就是「不怕爭議、不怕衝突」，並直言台灣社會當前不必急著追問關稅議題，因為在川普眼中，仍有更重大的戰略事項優先處理。
連賢明指出，外界常以「 TACO 」形容川普，但他認為這樣的理解並不精準。連賢明表示，川普並非畏縮不前，而是極擅長觀察政治風向，只要情勢出現變化，便能迅速調整立場，完全不在乎外界對其「面子」的評價。過去政治人物可能面臨的各種法律指控與輿論壓力，川普幾乎都已承受過，反而讓他更無所畏懼。
針對此次對委內瑞拉的行動，連賢明分析，川普與過往共和黨總統不同，不希望國際介入演變為美國國內經濟負擔，因此偏好「手術式軍事攻擊」。他指出，這次行動之所以能奏效，與馬杜洛在國內支持率極低有關，委內瑞拉民眾不致群起反彈，類似手法短期內不太可能擴及其他美洲國家。不過，此舉已等同宣示「門羅主義」復活，對於在美洲活動的反美國家，以及過去介入美洲政治的大國，都具有高度警示意味。
連賢明也將視角延伸至亞洲。他指出，門羅主義鎖定的是西半球，關鍵問題在於川普是否容忍東半球，特別是亞洲地區與其他大國分享影響力。未來可觀察南韓總統李在明訪中行程的規格與協議內容，尤其是南韓是否持續奉行「安全靠美國、經濟靠中國」的務實外交路線，以及駐韓美軍在區域衝突中能否自由調派，將成為判斷南韓是否在美中之間維持平衡的重要指標，也反映美國是否容許盟友「美中逢源」。
對於外界認為 2026 年期中選舉後，川普影響力將快速下降的看法，連賢明則直言「言之過早」。他指出，目前距離期中選舉仍有超過一千天，這段時間足以讓川普完成整體布局，即便外界期待川普「消停」，現實政治仍將持續受到其影響。至於台灣最關心的關稅議題，連賢明給出判斷。他表示，台灣的關稅問題「還要一些時間」，因為對目前的川普而言，國際戰略重整與重大政治博弈才是優先事項，關稅並非當前最迫切的處理重點。
