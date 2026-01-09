川普強勢重整全球秩序！退出66個國際組織 學者：台灣外交新轉機

美國總統川普宣布，退出31個聯合國機構與35個非聯合國組織。（翻攝自白宮臉書）

美國政壇傳來震撼彈，總統川普於日前宣布退出31個聯合國機構與35個非聯合國組織。學者范世平對此表示，這標誌著全球秩序的徹底重組，台灣在國際上終於不再孤單，也不必再想方設法尋求加入受制於人的組織。隨著美國極可能「另起爐灶」重建國際體系，台灣有望在新的外交格局中佔據核心地位。

民主「韌性聯盟」成形 索馬利蘭與以色列建交曝端倪

范世平今（9日）在臉書發文分析，在川普的強勢介入下，台灣的外交轉機正從非洲東部燃起。以色列於去年底正式承認索馬利蘭為主權國家並建交，雙方更在農業與經濟領域深度合作。索馬利蘭與台灣處境相似，長期受索馬利亞與中國打壓，但台灣早在2020年便以「國家」相稱與其設處。

值得注意的是，在以、索建交前一天，台灣民間企業「中天國際」投資的2千萬美元檢疫區計畫剛好動土。范世平指出，川普隨後與以色列總理納坦雅胡會晤，顯示以索建交背後極可能有美國的戰略操盤。這種由台灣、以色列、索馬利蘭及深受俄羅斯威脅的立陶宛組成的「韌性聯盟」，正成為美國對抗強權的新利器。

美軍閃擊委內瑞拉 中共拉美「鐵哥們」垮台

川普對親中勢力的打擊不留餘地，今年1月初派兵進入委內瑞拉展開「絕對決心行動」，逮捕親中的馬杜洛政權。委內瑞拉過去是全球唯一公開反對美國對台軍售、堅定親中的國家，更全面打壓台灣設處。

隨著馬杜洛被推翻，范世平認為在美國接管並要求新政府「親美遠中」的背景下，台委關係極可能迎來破冰。台灣未來有望參與委國石油、黃金與基礎建設的投資，獲取龐大商機。

拉美外交版圖大洗牌 斷交國有望重啟邦誼

在川普「立場丕變」的戰略下，過去蔡政府時期斷交的拉美國家也出現轉向契機。宏都拉斯由川普力挺的「國家黨」阿斯夫拉當選總統，其勝選承諾便包含恢復與台灣邦交；巴拿馬政府近日拆除運河入口處的「中巴公園」紀念牌坊，更引發中方強烈抗議。

范世平強調，川普多次重申要奪回受北京影響的巴拿馬運河控制權，下個目標更直指哥倫比亞與古巴。隨著這些中國的「好兄弟」政權動搖，台灣與巴拿馬、宏都拉斯等國的關係有望全面改善。

學者：擺脫舊體系 台灣外交迎來「韌性」時代

范世平總結，美國大規模退群並非孤立，而是準備建立一套不受中共干預的新規則。這對長期被阻擋在聯合國門外的台灣而言，反而是跳脫舊框架、開展新外交格局的絕佳機會，台灣與全球民主夥伴的「韌性聯盟」將成為未來國際舞台的重要勢力。

