川普強化H-1B簽證審核！曾審查言論者恐遭拒

▲外媒最新再披露，除了加收H-1B簽證費之外，川普政府還下令加強對簽證申請人的審查，尤其指出任何曾參與涉及審查言論自由的申請者，都將被考慮拒絕入境。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 川普政府9月時宣布調整簽證規則，將H-1B簽證的申請費用自1000美元調升至10萬美元，不過新規僅對新申請者生效，已經持有簽證者不會被加收費用。外媒最新再披露，除了加收簽證費之外，川普政府還下令加強對簽證申請人的審查，尤其指出任何曾參與涉及審查言論內容的申請者，都將被考慮拒絕入境。

根據《路透社》報導，國務院週二向美國駐外領事官員發出電文，要求官員檢視H-1B簽證申請人及其隨行家屬的履歷或LinkedIn個人資料，查看他們是否曾在假訊息、內容審核、事實查核、合規與網路安全等相關領域工作過。

電文指出，「如果您發現有證據表明申請人對美國受保護的言論內容進行審查或試圖進行審查，無論是實際負責或是合謀參與，都應該根據《移民與國籍法》相關條款，認定該申請人不符合資格」。

電文還提醒，H-1B簽證申請人經常在科技行業工作，「包括在參與壓制受保護言論內容的社群媒體或金融服務公司工作」，因此必須對H-1B簽證申請人進行更嚴格的審查，「必須徹底調查他們的工作經歷，以確保他們沒有參與此類活動」。新的審查要求適用於新申請人和再次申請人。

川普政府已將保護言論自由，特別是反對網路上針對保守派聲音的壓制，作為其外交政策的重點。

川普政府官員們多次就歐洲政治發表意見，批評歐洲對右翼政治人物的壓制，包括羅馬尼亞、德國和法國等地，指責歐洲當局以打擊假消息的名義，限制民眾發表對移民的批評等觀點。

川普及其共和黨盟友也多次指責前總統拜登政府，鼓勵社群網路平台打壓言論自由，這些批評主要集中在社群平台對疫苗和選舉相關假資訊的內容審核。

