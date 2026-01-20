川普強取格陵蘭風暴、輝達台積電ADR全倒! 台指期暴跌437點下探三萬一支撐

股市配圖。廖瑞祥攝



川普強取格陵蘭，祭出施壓歐洲加徵關稅，美股20日全數收跌，道瓊暴跌870點、跌1.76%，費成半導體指數跌幅也達1.68%，AI股一片倒，輝達跌4.4%、台積電ADR也跌4.45%，台指期夜盤重挫437點，下探31231點，地緣政治風險增溫下，短線恐尋求31000點支撐。

川普釋出從2月起對歐洲8國加徵10%關稅，6月起增至25%，引發歐盟成員反彈，川普20日揚言，不排除動用武力奪取，並於社群平台上傳在格陵蘭插上美國國旗的AI生成圖表達決心。

地緣政治風險增溫，美股盡墨，道瓊工業指數下跌870.74點、1.76%，標普500指數下跌2.06%，那斯達克指數下跌2.39%，費半跌1.68%，台積電ADR重挫15.24美元、4.45%，收在327.16美元。

川普為何鎖定格陵蘭，法人分析，格陵蘭具備稀土礦藏、北極航道與地緣政治三大戰略價值，川普近期再度將格陵蘭議題推向檯面。丹麥、德國、法國、英國等8個歐洲國家反對美方接管格陵蘭的構想，美國宣布將自2月1日起對相關國家加徵10%關稅。歐洲國家已表態不排除採取反制措施，使美歐貿易摩擦再度升溫，短線增加地緣政治與政策不確定性。

法人示警，近期股匯市波動加劇，S&P 500下跌1.47%，費半指數下跌約1%。美國10年期公債殖利率在日本利率上行帶動下，一度逼近4.3%，但隨關稅判決尚未正式公告，利率漲幅有所收斂。美元指數日內下跌0.52%。

法人認為，本次關稅言論屬於地緣政治與談判策略層面的事件型干擾，對中長期基本面影響仍有限。股市方面，短線因政策與地緣政治雜訊引發修正，但在關稅措施尚未全面落地前，市場焦點仍將回歸企業獲利與經濟基本面表現，評價面不宜過度悲觀。

債市方面，在日本利率上行與全球通膨韌性背景下，美債殖利率預料維持高檔震盪格局，短線難出現趨勢性下行，但缺乏進一步大幅上行的催化因素。

