川普強扣委國油輪 逢和平獎頒獎 得主陽台現身

美國公布一段影片，美軍從直升機垂降，登上委內瑞拉外海一艘油輪。（圖／美聯社）





電影情節真實上演嗎？美國公布一段影片，美軍從直升機垂降，登上委內瑞拉外海一艘油輪，過程宛如在演好萊塢電影。而美國這項軍事行動，正好適逢諾貝爾和平獎頒獎典禮之際，得主委內瑞拉反對派領袖馬查多缺席，由女兒代領。最新消息指出，馬查多11日清晨驚喜現身挪威奧斯陸陽台，向支持者揮手致意。

這一幕宛如好萊塢動作片情節，委內瑞拉近海上2架美軍直升機逼近一艘油輪，接著武裝人員沿繩索垂降登船，川普證實FBI在美軍支援下扣押一艘滿載委內瑞拉和伊朗原油的油輪。

廣告 廣告

美國總統川普vs.記者：「我們剛剛在委內瑞拉海岸扣押了一艘油輪，實際上是有史以來被扣押過最大的，（關於這艘油輪的扣押，船上的石油會怎麼處理？），嗯我們應該會扣下來吧。」

宛如公開搶劫，直接登船扣押，美國此舉也推升油價狂飆，而這起軍事行動時間點真的很巧，剛好適逢諾貝爾和平獎頒獎之際，委內瑞拉反對派領袖馬查多女兒代替母親領獎，現場放了她的大照片和一張空椅子，女兒透露馬查多千辛萬苦終於出了國門，目前人安全在挪威，只是趕不上典禮，她也透過錄音發表得獎感言。

諾貝爾和平獎得主馬查多：「我要代表委內瑞拉人民，再次感謝挪威諾貝爾委員會，對我們人民為民主與自由，所奮鬥的巨大認可，我們感到非常激動，也深感榮幸。」

現年58歲的馬查多因為力抗專制掌權10年的馬杜洛，為委內瑞拉政權和平轉移做努力，所以獲得和平獎殊榮，當晚在奧斯陸街頭舉行火把遊行，民眾拉橫布條寫著自由委內瑞拉，向馬查多致敬，但如此景象看在馬杜洛眼裡很不是滋味。

委內瑞拉總統馬杜洛：「拒絕讓諾貝爾和平獎沾滿血和戰爭，呼籲譴責惡靈女巫的納粹法西斯罪犯，並退出今天所舉辦的血腥典禮。」

馬杜洛氣到罵馬查多是惡靈女巫，還批評和平獎不應該頒給她，但看看台上這張空椅反而讓全球更聚焦委內瑞拉國內動亂，而美國軍事行動也讓緊張局勢急速升溫。

更多東森新聞報導

不斷更新／南韓圖書館崩塌已1死 搶救進度曝

違規兼職 ！中國「最快女護士」慘了醫院公告懲處內容

預兆？強震前「沙丁魚擱淺」北海道 上海現長條雲

