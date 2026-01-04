川普強抓馬杜洛！ 他解析「門羅主義復活」：台灣關稅還要再等等

美國總統川普（Donald Trump）於昨（3日）派美軍活捉委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），強悍手段震撼全球。（翻攝自白宮臉書）

美國總統川普（Donald Trump）於昨（3日）派美軍活捉委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），強悍手段震撼全球。中華經濟研究院院長連賢明今在臉書犀利點評，直指「川老大」風格就是不怕衝突、不愛面子，更關鍵的是，這場行動預示了「門羅主義」的強勢回歸。針對台灣民眾最關心的關稅議題，連賢明直言：「還要一些時間，川老大還在忙大事，沒空管這件小事。」

連賢明歸納出川普政局下的五大核心觀察：

一、 拒當 TACO！地表最強「政治風向球」

外界常有人形容川普在某些政策上可能臨陣退縮（Trump Always Chickens Out，簡稱TACO），但連賢明認為，川普是極度敏銳的「政治風向觀測者」。他指出，川普早已面臨過召妓、斂財、危害民主等各類法律指控，根本不怕爭議與衝突。與其說他反覆，不如說他一旦發現情勢變化，便能瞬間調整策略，毫無政治人物常見的「面子包袱」。

二、 門羅主義復活！「手術式攻擊」省錢又精準

連賢明分析，川普與傳統共和黨總統最大的不同在於，他極度厭惡國際介入演變成國內經濟負擔。因此，他偏好「手術式軍事攻擊」——精準、快速、低成本。這次行動能成功，主因是馬杜洛國內支持度極低，民眾並未群起反彈。此舉已等同宣示「門羅主義」在西半球復活，對介入美洲事務的大國敲響警鐘。

三、 亞洲新戰場：看韓國李在明如何「美中逢源」

西半球有門羅主義，那東半球呢？連賢明點出，接下來的觀察重點是亞洲。特別是韓國總統李在明即將訪問中國，其接待規格與協議內容將是風向球。韓國是否能繼續維持「安全靠美國、經濟靠中國」的策略？尤其是駐韓美軍在區域衝突中是否能「自由調派」，將決定川普是否容忍盟友在兩大強權間玩平衡。

四、 影響力消退？「還有一千天可以玩」

針對外界認為2026年期中選舉後川普影響力會驟減的說法，連賢明直言：「現在才過了300天，後面還有1,000天。」他提醒，這段時間足夠川普完成各種大局布陣，「你可以希望川普消停，但日子還是要過的。」川普效應短期內絕不會退燒。

五、 台灣關稅得排隊：川老大還在忙大事

最後，對於台灣產業界最焦慮的關稅問題，連賢明給了冷靜的一擊。他表示，台灣的關稅談判還需要一點時間。在「川老大」的優先名單中，關稅議題目前尚屬「小事」。

