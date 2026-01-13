川普強推格陵蘭入美！眾議員提案成第51州 丹麥嗆爆：別想

川普政府強推格陵蘭納入美國版圖，引發丹麥與格陵蘭政府強烈反對。（圖／達志／美聯社，下同）

美國總統川普（Donald Trump）近期再度掀起國際焦點話題，公開表示美國若不採取行動，位於北極圈的丹麥自治領地格陵蘭（Greenland）可能落入其他大國手中，強調格陵蘭對美國國家安全與戰略地位至關重要。與此同時，共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員范恩（Randy Fine）於1月13日提出相關法案，授權川普政府採取行動取得格陵蘭，並將其納入美國版圖、成為第51個州。

美眾議員范恩提案授權川普併吞格陵蘭，稱其為「國家安全資產」。

根據《福斯新聞》等外媒報導，這位佛羅里達州共和黨籍聯邦眾議員13日正式提出法案，授權川普總統「採取任何必要措施」取得格陵蘭，並要求行政部門提交報告，說明聯邦法律需做哪些修正，以便讓格陵蘭成為美國一州。

據法案內容明定，川普可「採取任何必要措施」兼併或取得格陵蘭，並要求政府向國會報告需修改的聯邦法律細節，以完成格陵蘭成為美國州份的相關程序。范恩在聲明中指出，格陵蘭並非可被忽視的遠方前哨，而是具關鍵戰略價值的國安資產。

格陵蘭為丹麥自治領地，擁有獨立政府體系。

范恩表示，格陵蘭不只是遠方的孤島，而是重要的國家安全資產，誰掌握格陵蘭，就掌握了北極航道與美國防禦的核心。格陵蘭位處北極圈，是全球戰略位置與能源、稀土資源密集區。川普也持續強調格陵蘭擁有稀土礦產等重要資源，且地理位置對北極戰略、航運與國防部署極具優勢，因此主張美國應掌握這塊土地。他甚至表示，美國無論如何都要取得格陵蘭，若必須動用軍事力量也在考量之列。

按照美國憲法規定，若海外領地要入州成為美國的一部分，必須經國會通過授權法案、領地民眾通過州憲法草案，並由總統簽署確認。不過這項動議並非全美一致立場，包括部分民主黨與共和黨人士在內的美國政界已有不同聲音表達反對立場。

川普政府強推格陵蘭納入美國版圖，引發丹麥與格陵蘭政府強烈反對。

格陵蘭與丹麥政府更是強力回應，丹麥總理梅特·佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）警告，如果美方以武力介入格陵蘭，將可能動搖北大西洋公約組織（NATO）根基，對跨大西洋安全架構造成難以挽回的破壞。格陵蘭自治政府也發表聯合聲明重申領地未來應由格陵蘭人民自行決定，強調格陵蘭是丹麥王國的一部分，並透過與丹麥的關係維繫北約體系。聲明指出，美國若一意孤行，只會帶來地緣政治緊張與區域不安。對此，北約與格陵蘭政府表示將進一步強化對該島的防衛與安全合作，以回應近期因兼併議題而升高的緊張局勢。

格陵蘭或成美國第51州？川普與共和黨人提案引發關注。（圖／翻攝自X，@FoxNews）

