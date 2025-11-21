川普強推「28點俄烏和平計畫」 路透：華府以情報和武器威脅烏克蘭簽字

烏克蘭總統澤倫斯基（左）11月20日與到訪的美軍陸軍部長德里斯科會談。美聯社



美國媒體20日報導，美國總統川普已同意特使魏科夫主導的「28點俄烏和平計畫」，將要求烏克蘭割讓領土及裁軍。路透社21日獨家報導，2名知情人士透露，華府威脅切斷情報分享和武器提供，逼迫基輔在27日前點頭簽署美版和平計畫。

克里姆林宮21日表示，尚未收到美國方面提出的任何正式和平計畫。

澤倫斯基21日發表最新談話，表示下週對烏克蘭而言將是「非常艱難的一週」，將湧現龐大的政治壓力，呼籲國會與政府攜手合作共度難關。

他表示，烏克蘭將會與美國「快速且建設性地合作」，不讓俄國有任何指控烏克蘭破壞和平進程的機會。

澤倫斯基也強調「我絕對不會背叛烏克蘭」，絕不會出賣烏克蘭的國家利，並呼籲民眾團結。

計畫核心：烏克蘭割地、裁軍、永不得加入北約

除了要求烏克蘭割讓東部頓巴斯領土和裁減軍隊規模至60萬以下，美方還在計畫中明確禁止烏克蘭加入北約（NATO），而這些都是俄國的核心要求。

匿名消息人士透露，基輔當前所承受來自美方的壓力，比先前任何和平談判都大，而且華府希望烏克蘭能在27日前簽署和平計畫框架。

由美軍陸軍部長德里斯科（Daniel Driscoll）率領的代表團20日在基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基，美國駐烏克蘭大使與同行的美軍公共事務主管形容該會議「相當成功」，並表示華盛頓希望採取「積極的時間表」，促成美烏之間文件的簽署。

澤倫斯基同日表示，將與美方合作擬定計畫細節。

澤倫斯基21日與英國、德國與法國領導人通話，他明顯避免拒絕美國提出的計畫或激怒美方。

他說：「我們重視美國、川普總統及其團隊為結束這場戰爭所作的努力，我們正在研讀美方準備的文件，這份計畫必須確保真正且有尊嚴的和平。」

歐盟「歐洲的計畫只有兩點」：削俄助烏

未參與28點計畫徵詢的歐洲領導人，對基輔表達堅定支持。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，歐洲的計畫只有兩點：削弱俄羅斯，並支持烏克蘭。

美國官員為其計畫辯護，表示草案是在與烏克蘭國安會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）諮詢後擬定。他是澤倫斯基的親密盟友，2023年9月至今年7月間擔任國防部長。

一名美國高階官員20日表示：「這份計畫是在與澤倫斯基政府最高層成員之一烏梅洛夫討論後立即起草，他在做出若干修改後同意大部分內容，並呈交給澤倫斯基。」

然而，烏梅洛夫21日表示，他並未討論計畫內容，更沒有同意。

他在Telegram發文表示：「我訪美期間的角色是技術性的：安排會議並準備對話。我沒有提供任何評估，更沒有對任何要點進行批准。這不在我的職權範圍內，也不符合程序。」

在21日與美國訪問團會面後，烏梅洛夫表示，基輔不會接受違反其主權的任何計畫。

克里姆林宮則表示，俄羅斯尚未收到美國提出的任何正式28點和平計畫內容。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，基輔應做出「負責任的決定」，而且現在就要做。

俄羅斯的要求清楚列出、烏克蘭的卻模糊帶過？

根據路透檢視的計畫複本，草案包含烏克蘭官員先前視為近乎投降的條件；烏軍在近四年付出巨大代價擊退俄羅斯全面入侵後，仍明確排除這些內容。

草案要求烏克蘭撤出其仍控制、而俄羅斯聲稱已併吞的東部州領土；相對地，俄羅斯將放棄其在其他地區占領的較小區域。

烏克蘭將被永久禁止加入北約，其軍力將被限制在60萬人，北約也將同意永不在烏克蘭部署部隊。

相對的，對俄羅斯制裁將逐步解除，莫斯科將被邀請重返八大工業國集團（G8），而遭凍結的俄羅斯資產將被集中於一個投資基金，美國將獲得部分收益。

烏克蘭的主要要求之一：等同於北約集體防衛條款、可阻止俄羅斯再次入侵的具體安全保證，在文件中僅以一句話含糊帶過：「烏克蘭將獲得堅實的安全保障。」

川普今年重返白宮時曾承諾迅速終結戰爭，他部分接受俄羅斯對2022年入侵的說法，同時也對莫斯科表露不耐。

川普上月宣布將與俄羅斯總統普丁在匈牙利布達佩斯會面，之後又宣布取消。美國對俄羅斯兩家最大石油公司實施制裁，21日全面生效，美國並要求各國買家在期限前逐步停止購買俄羅斯石油。

白宮發言人李威特在記者會上表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）已祕密研擬這份計畫約一個月。

她說：「這份計畫是在毀滅性戰爭持續5年後（實為近3年9個月），依照現實情況制定，旨在找出最佳的雙贏方案，使雙方都能獲得比付出更大的回報。」

美國加速外交行動之際，烏克蘭軍隊在戰場上的處境惡化，而澤倫斯基政府也因貪腐醜聞受到削弱。烏克蘭國會19日罷免2名內閣部長。

俄烏戰爭即將迎來第4個冬季，俄羅斯軍隊占領烏克蘭近五分之一的領土，並沿著長達1200公里的前線緩慢推進。

俄羅斯宣布已控制烏克蘭東北部城市庫皮揚斯克（Kupiansk）及東部波克羅夫斯克（Pokrovsk）大部分地區，這是近兩年來俄軍首次取得的重要戰果。基輔否認失去這些城市，但承認俄方正在推進。

兩名俄國軍人11月21日在烏克蘭哈爾科夫州的庫皮揚斯克手持俄國國旗，宣稱已占領該市。路透社

