川普強硬奪取格陵蘭 恐成俄羅斯的意外大禮

美國總統川普(Donald Trump)矢言拿下格陵蘭，甚至不惜為此與歐洲國家翻臉，有分析人士指出，俄羅斯正在享受眼前的混亂局面同時保持模糊立場，因為北約的分裂就是俄羅斯的好消息。

法新社今天(20日)報導，格陵蘭是北約(NATO)成員國丹麥的海外屬地，美國作為該軍事聯盟的核心支柱，一旦奪取格陵蘭，可能造成北約瓦解。

面對這番混亂場面，俄羅斯顯然是樂觀其成。俄國長期將北約視為威脅，總統普丁(Vladimir Putin)更對北約在北極地區的軍事擴張感到擔憂，但他至今尚未對格陵蘭問題公開置評；俄國外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)則是趁此機會批評歐洲國家的殖民主義。

拉夫羅夫說：「格陵蘭並非天生就是丹麥的一部分，而是殖民征服的結果。」他進一步舉法國控制馬約特島(Mayotte)、英國擁有福克蘭群島(Falkland Islands)為例，指控歐洲強權至今仍然把持著殖民地。

此外，莫斯科尚未表態是否反對美國奪取格陵蘭，反而指控北約正加速推動「北方軍事化」，要求該組織不得向北極地區派兵。

相較於莫斯科當局的謹慎態度，親俄羅斯媒體與政治分析家則毫不掩飾隔岸觀火的喜悅之情。莫斯科共青團報(Moskovskiy Komsomolets)18日的報導指出，看到歐洲陷入「徹底混亂」令人開心。俄羅斯高等經濟學院(Higher School of Economics)軍事專家卡辛(Vasily Kashin)直言，北約內部的分裂「對俄羅斯而言當然是好消息」。