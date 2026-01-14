川普強硬表態：格陵蘭得在美國手中 否則中俄會拿走

國際中心／林奇樺報導

川普強調格陵蘭必須在美國手中，否則將會落入俄羅斯以及中國手上。（圖／翻攝自川普臉書）

近期美國政府對外動作頻頻，除抓走委內瑞拉現任總統，也喊話支持伊朗國內抗議、要拿下格陵蘭。稍早，川普再度於自己的社群平台Truth上發文，強調格陵蘭必須在美國手中，否則將會落入俄羅斯以及中國。

川普在貼文中直指「美國需要格陵蘭是為了國家安全」，並強調這對於美方正在打造的「Golden Dome」計畫至關重要。他更喊話北約（NATO）應該「帶頭」推動美國取得格陵蘭，語氣強硬表態「NATO應該領導我們去拿到它」。

川普也在文中點名俄羅斯與中國，稱若美國沒有取得格陵蘭，「俄羅斯或中國就會得到」，但也放話「這不會發生！」他進一步以軍事角度強調，美國擁有「龐大的軍事力量」，沒有美國的支撐，北約將不可能成為有效的力量或嚇阻，並稱北約各國都知道這一點。

此外，川普也不忘提及自己在第一任期的政績，稱北約如今的軍事實力「很多是他在第一任期打造出來的」，而他如今正把這股力量推向「更高的層級」。他並主張，若格陵蘭由美國掌控，北約將變得「更加強大、更加有效」。

貼文最後，川普再次強硬定調，認為「除了格陵蘭在美國手中之外，任何其他結果都無法接受」

