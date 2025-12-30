川普強硬警告伊朗與哈瑪斯：不解除武裝將付出嚴重代價

2025年12月29日，美國總統川普在佛州海湖莊園接待到訪的以色列總理納坦雅胡。路透社



美國總統川普29日與到訪的以色列總理納坦雅胡會晤，對他表達堅定支持。川普並威脅，若伊朗恢復發展彈道飛彈或核武計畫，美國可能對伊朗進行另一場大規模攻擊。川普亦警告，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯若不解除武裝，將面臨嚴重後果。

路透社、《華爾街日報》報導，川普在佛州海湖莊園與納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會晤後舉行聯合記者會。川普表示，美國今年6月對伊朗進行大規模空襲後，伊朗可能正努力重建武器計畫。

川普表示，他看到有報導說，伊朗正在重建武器，不是在美軍摧毀的地點，可能在其他地方。

川普說：「我們完全知道他們的去向和在做什麼，我希望他們不要這麼做，因為我們不想浪費B-2轟炸機的燃料。往返需要37小時，我不想浪費太多燃料。」川普指的是美軍6月的「午夜之槌」行動，當時美軍出動了7架B-2幽靈戰略轟炸機（B-2 Spirit）空襲伊朗核設施，

川普提及他與納坦雅胡的會談重點，包括推進他斡旋的加薩和平協議，以及應對以色列對伊朗和黎巴嫩真主黨的關切。

伊朗6月與以色列爆發為期12天的戰爭。伊朗當局上週表示，本月已進行第二次飛彈試射演習。

納坦雅胡上週表示，以色列不尋求與伊朗對抗，但已注意到相關報導，將在會談中向川普提出。

●加薩停火進入第二階段困難重重

川普則表示，在以色列與哈瑪斯（Hamas）10月達成加薩停火協議第一階段後，他希望進展到協議第二階段，其中包括在加薩部署國際維和部隊。聯合國安理會已在11月17日的決議中授權部署相關部隊。

然而，以色列與哈瑪斯近日互相指責對方嚴重違反協議，對於是否推進至下一階段仍未達成共識。哈瑪斯拒絕解除武裝，且在以軍仍駐守加薩約半數領土的情況下，已重新強化對加薩的控制。

以色列表示，如果哈瑪斯不和平解除武裝，將恢復軍事行動，迫使哈瑪斯解除武裝。

川普29日將責任歸咎於哈瑪斯，認為以色列已遵守協議，並警告哈瑪斯若不解除武裝，將招致「嚴重後果」。

路透社指出，川普的言論顯示，他仍堅定支持納坦雅胡，即便一些幕僚私下質疑納坦雅胡對加薩停火的承諾。他的發言也顯示，他願意承擔加薩戰火重啟或與伊朗再爆衝突的風險。

川普與納坦雅胡會談前，對他熱情問候，甚至提到以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）曾告訴他，將赦免納坦雅胡遭起訴的貪腐罪名。不過赫佐格辦公室已立即否認。

納坦雅胡也回應記者，他已頒發「以色列獎」（ Israel Prize）給川普，該獎項歷來只頒給以色列人。

