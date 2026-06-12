美國一架載有伊朗、阿富汗等國公民的驅逐航班正飛往中非共和國。這是美國總統川普打擊移民的最新舉措，透過「第三國遣返」手段，將享有法律保護的庇護者送往危險國家，引發人權團體強烈質疑。

根據法新社（AFP）報導，這架驅逐航班自美國路易斯安那州起飛，中途停靠同樣是第三國遣返轉運點的西非國家迦納（Ghana），隨後前往目的地中非共和國。然而，美國國務院（US State Department）目前對中非共和國的旅遊警示為最高級別的「請勿前往」，該國長期飽受暴力衝突與貧困困擾。

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機上乘客包括來自伊朗、阿富汗、土耳其和喬治亞的公民，其中部分伊朗人原本已獲得美國法院核准的「暫緩驅逐」（withholding of removal）身分。律師 Emily Trostle 指出，川普政府鑽法律漏洞，認為只要不把這些人送回母國，就可以丟包到任何地方。她痛批，這些人被美國遺棄在一個毫無人脈與支持網絡的陌生國家，未來極可能面臨被二次遣返回母國的命運。

川普政府近年積極與非洲多國簽署不透明的遣返協議，擴大驅逐對象與目的地。過去曾有被遣返者控訴，在迦納與史瓦帝尼（Eswatini）等轉運國遭受非人道拘留。儘管中非共和國近年在聯合國（UN）維和部隊及俄羅斯瓦格納集團（Wagner group）協助下安全局勢有所改善，但境內仍充斥反政府武裝勢力，人權團體已向非洲人權委員會提出訴訟，試圖阻止這類非人道的遣返行動。

原文出處：川普強硬遣返移民 載伊朗等國難民航班飛往中非共和國

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