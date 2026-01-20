川普強要格陵蘭新理由！批英國移交查戈斯群島主權「愚蠢」

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普想併吞格陵蘭，理由再牽拖！這次他於美東時間20日凌晨發文，扯到英國將查戈斯群島（Chagos Islands）移交給東非島國模里西斯，並大酸英方是「聰明盟友」做出「極愚蠢」的決定，因為這座島上有著重要的美軍基地，並批評中俄肯定會注意到此軟弱行徑。川普以此事為由，當作歐洲防務做不好的例證。但外媒注意到，川普此番發言，打臉了他去年的表態。

川普發文痛批英國移交查戈斯群島主權的做法「極愚蠢」。（圖／翻攝自X平台 @TruthTrumpPost）

從北極扯到印度洋

川普在自家「真實社群」（Truth Social）平台，挖苦英國是「聰明的北約盟友」，痛批其「毫無理由」將查戈斯群島移交給模里西斯。

文中稱中國與俄羅斯是只認可「實力」的國際強權，一定也注意到英方此種「徹底軟弱」的行徑。川普隨後再罵英國將此重要土地交出去，屬於「極愚蠢的行為」，並重申這是為何美國須取得格陵蘭的原因之一。

川普打臉自己

但川普過去的一言一行，都有紀錄在案。《衛報》與BBC等英國媒體都指出，去年5月倫敦簽署移交協議時，川普可是表態支持。

英國首相施凱爾（Keir Starme）當時宣布：「川普總統與其他盟友一樣，都歡贏這項協議，因為他們都看到了這座基地的戰略重要性，了解我們不能把土地退讓給想傷害我們的一方。」

2月施凱爾訪問白宮之時，川普也稱準備力挺協議：「他們在討論很長期、很強力的租約，十分強力的租約，事實上（租借期）大約140年。那是很長的時間，我想我們會與你的國家相處很好。」

英國移交查戈斯群島主權後，繼續租借英美基地所在的迪戈加西亞島至少99年。（圖／翻攝自X平台 @AdameMedia）

移交查戈斯群島主權......但租借一地99年

那麼，這份獲得川普誇讚，又被罵蠢的協議，是怎樣的內容？根據《衛報》報導，當中英國將查戈斯群島主權移交給模里西斯，但租借了當中最大島──迪戈加西亞島（Diego Garcia）──至少99年之久，以確保島上英、美聯合軍事基地的持續運作。

協議的談判早從2019年保守黨政府就啟動，因應該年國際法院裁定英國應放棄對群島的控制。英國建立了4000萬英鎊的基金，以補償遭到驅逐的迪戈加西亞島民，並以每年1.2億英鎊的代價，向模里西斯租借該島，為期99年，預計租金總共花費130億英鎊。英國依據協議還可以選擇延長租約40年。

這次川普變臉批評協議，英國政府強調，基地正因法院裁定受到威脅，因此才藉由此協議確保基地的獨特能力不受影響、敵人無法染指。

