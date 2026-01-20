川普強要格陵蘭 前經濟顧問：應是「談判策略」

美國總統川普第一任期的經濟顧問寇恩表示，川普對格陵蘭的一系列威脅，應該只是他的談判策略，藉由「過度要求」，取得他所想要的東西。

美國總統川普揚言要掌控格陵蘭，導致美國與歐洲各國發生摩擦。川普前高級顧問寇恩（Gary Cohn）表示，川普無法迫使格陵蘭改變所有權，寇恩也暗示，川普關於格陵蘭的言論，可能是他的「談判策略」。（葉柏毅報導）

據英國廣播公司（BBC）報導，寇恩曾經是川普在第一任總統任期內的經濟顧問，他暗示川普稱美國必需掌控格陵蘭，可能是談判的一部分。寇恩認為，美國入侵格陵蘭應該是不太可能，入侵一個北約國家，在他看來，「有點過頭了」。

寇恩表示，川普的成功，是多次試圖透過「過度要求」，達到讓對方妥協的目的，得到他所想要的事物。寇恩並強調，他剛參加完美國國會代表團會議，他相信美國不管是共和黨人，還是民主黨人，都一致認為，格陵蘭應該保持它的「原始所有權」。

寇恩並指出，川普第二任越來越重視稀土等礦物的重要性，而格陵蘭擁有相當多的資源。他建議美國可以就格陵蘭儲量豐富但尚未開發的稀土礦物等，進行承購協議談判。此外，寇恩也表示，格陵蘭應該樂見美國加強駐軍，因為北大西洋與北冰洋，正變得「越來越有軍事威脅」。