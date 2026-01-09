川普怎麼「買」格陵蘭？傳送每人10萬美元

知情人士透露，美國官員曾討論過直接向格陵蘭島居民每人發送1萬至10萬美元不等金額，說服他們。圖為格陵蘭島居民。(路透資料照)

川普政府打算怎麼「購買」格陵蘭島這座擁有5萬7000名人口的北極島嶼？路透報導，知情人士透露，美國官員曾討論過直接向格陵蘭島居民每人發送1萬至10萬美元不等金額，說服他們脫離丹麥，加入美國。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)在簡報中承認，川普及其國安幕僚正在「研究潛在購買方案」。國務卿魯比歐(Marco Rubio)則表示，他下周將在華府與丹麥外長會面討論格陵蘭島議題。

知情人士透露，川普一年前就職之前，幕僚就已開始討論如何拿下格陵蘭島。上周末川普政府大膽發動突襲，捕獲委內瑞拉領導人馬杜洛(Nicolas Maduro)後，白宮急於趁勢實現川普其他長期地緣政治目標，相關討論變得更具緊迫性。

廣告 廣告

熟悉白宮內部討論人士表示，直接送一筆錢給島民的討論並非最近才出現，但這幾天因事情發展討論更加認真，幕僚考慮送給島民的補償金額更高，以每人10萬元計，總計將近60億元。

不過，川普政府打算循何途徑、何時發錢給島民，格陵蘭島得要拿什麼出來交換，細節仍待釐清。但是這招讓人感覺交易性質過於濃厚，而且恐有貶低格陵蘭人的風險。

白宮官員6日表示，川普幕僚考慮方案之一是與格陵蘭島達成所謂「自由聯合協定」(Compact of Free Association，COFA)。美國已與多個獨立國家簽署COFA，細節因簽署國而異；該協議目前適用於密克羅尼西亞、馬紹爾群島和帛琉等小島國。

美國政府通常提供許多基本服務，如郵件遞送和軍事保護；作為交換，美軍可在COFA國家自由行動，與美國貿易基本免稅。

格陵蘭島可能需要脫離丹麥，才能推進與美國簽署COFA等計畫。美國理論上可以透過發錢來促使格陵蘭島民投票支持獨立或簽署COFA。

民調顯示絕大多數格陵蘭人希望獨立，但出於對脫離丹麥的經濟成本及其他問題的擔憂，大多數格陵蘭議員一直沒有呼籲進行獨立公投。調查也顯示，大多數格陵蘭人雖然願意脫離丹麥，但不想成為美國的一部分。

▼收聽一洲焦點Podcast：

更多世界日報報導

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

涉國際詐騙 台男入境加州落網