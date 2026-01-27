川普怒了！南韓國會拖延貿易協定「關稅暴漲至25%」

美國總統川普在當地時間1月26日晚間，透過自家社群平台Truth Social發布重磅消息，宣布將對南韓汽車、木材、藥品及所有其他互惠商品的關稅，從原本的15%大幅調升至25%。川普在貼文中直言不諱地表示，這項決定是因為南韓國會遲遲未能批准兩國在2025年7月30日達成的貿易協定。

根據川普說法，他與南韓總統李在明在去年7月底達成了對雙方都有利的協議，並在10月29日訪韓期間再次確認相關條款。原本協議精神是將美國對南韓商品的關稅從25%降至15%，涵蓋南韓最重視的汽車產業。然而，南韓國會至今仍未完成批准程序，讓川普決定採取懲罰性措施。

消息傳出後立即在南韓引發震撼。青瓦台宣布27日上午在政策室長金容範主持下召開緊急會議，分析川普發言意圖並制定應對策略。正在加拿大出差的產業通商部長官金正官也將緊急趕赴美國進行溝通。南韓財政部長具潤哲則表示，將於27日下午就美國投資法案與國會展開積極磋商。

值得注意的是，目前白宮尚未公布任何正式行政或法律程序來調整稅率，關稅調升的生效時間也尚未明確。這意味著川普的宣布在形式上仍停留在政治施壓層面，但其傳達的訊號已經相當明確。

這起事件在台灣引發高度關注。多位專家學者指出，川普此舉凸顯其第二任期的貿易治理風格：不等技術官僚慢慢走流程，不接受盟友以內部政治困難為由拖延，更不在乎對方是盟友還是對手。只要認定對方已經承諾，就必須交出成果，否則關稅就是懲罰工具。

美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授翁履中分析，南韓這一刀其實不只是砍給南韓看，更是砍給所有認為可以拖延的盟友看，包括台灣在內。他警告，台灣在軍購特別預算上的拖延空間正在快速消失，賴清德總統既然已向川普政府提出1.25兆特別預算，華府只會解讀為台灣做了決定，不會理會立法院的內部爭議。

媒體人吳靜怡則直言，南韓股市暴跌、KOSPI指數下滑、現代汽車股價重挫，這些都是國會長期陷入朝野惡鬥、程序杯葛的後果。她警告台灣藍白立委不要假裝看不見，如果繼續把對美協議、國安與經貿議題當成政治攻防工具，下一個被點名的可能就是台灣立法院。

PTT網友對此議題也展開熱烈討論。部分網友認為川普此舉是在殺雞儆猴，警告台灣立法院若持續杯葛相關議題，未來恐面臨同樣命運。也有網友分析，這顯示川普政府對盟友的期待已經改變，民主國家的國會若被視為拖延盟友承諾，就可能成為制裁對象。

這起事件反映出國際政治環境的劇烈變化。在地緣政治高壓下，過去可以被理解的內部政治協調期，已不再是正當理由。行政部門談妥的協議若國會未能通過，美國可能直接採取制裁措施。對於夾在美中競爭之間的台灣而言，如何在維護自身利益與滿足盟友期待之間取得平衡，已成為刻不容緩的課題。

