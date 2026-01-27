川普怒了！宣布南韓關稅「15%→25%」理由曝 律師警告藍白一事

即時中心／潘柏廷報導

美國總統川普（Donald Trump）於台灣時間今（27）日突然宣布，將南韓原先關稅由15%調高至25%，原因則是南韓國會沒有履行與美國達成的貿易協議，消息一出受到各界高度關注。對此，律師黃帝穎在臉書指出，台美關稅MOU也將送立法院審查，藍白過半若拖延或擅自修改，韓國案例殷鑑不遠，藍白明知關稅風險若仍拖延或擅改，就是惡意害慘台灣產業。

黃帝穎今日在臉書提到，川普宣布，因南韓國會沒有履行與美國達成的貿易協議，對南韓商品徵收的關稅將從15%提高到25%。南韓總統府青瓦台立即宣布將召開緊急會議，並決定派遣正在加拿大出差的產業通商部長官金正官前往美國。

話鋒一轉，黃帝穎指出，台美關稅MOU也將送立法院審查，藍白過半若拖延或擅自修改，韓國案例殷鑑不遠，藍白明知關稅風險若仍拖延或擅改，就是惡意害慘台灣產業。

他認為，美台稅率調降15%不疊加，並成為全球首個獲得232條款最惠國待遇的國家，加上2500億美元為企業自主投資，條件相較優於日本、南韓；但國民黨立委王鴻薇、黨主席鄭麗文批評「喪事喜辦、不堪的談判結果」，完全迎合中國外交部對台美關稅降為15%「堅決反對」的立場。

「國民黨惡意攻擊台美15%關稅，鄭麗文自認中國人，因此強迫台灣比照中國的47%高關稅？」，黃帝穎強調，立院藍白審查台美關稅MOU，會不會拖延擅改害慘台灣產業？迎合中國外交部徹底反對立場？讓台灣關稅一路被加到比照中國的47%？全民睜大眼睛在看。





