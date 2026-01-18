川普怒了！宣布對8歐洲國家加徵10%關稅 「直到美國全面收購格陵蘭為止」

川普宣布對8個歐洲國家加徵10％關稅，2月1日起生效。（翻攝The White House Flickr）

美國總統川普（Donald Trump）宣布，將對丹麥、英國、法國、德國等8個歐洲盟國加徵10％關稅，2月1日起生效；6月1日調升至25%，「直到美國成功全面收購格陵蘭為止」。

加徵10%關稅只是前菜？ 6月1日調升至25%

川普17日在自家社群平台「真實社交」發表長文，表示美國多年來「補貼」丹麥和整個歐盟，因為華府並未向這些國家收取關稅，或任何形式的回報，他說：「現在，在經歷了數個世紀之後，是時候讓丹麥回報了，因為世界和平正岌岌可危。」

川普稱，中國與俄羅斯都想要格陵蘭，而丹麥對此毫無辦法，甚至嘲諷丹麥目前只派出「兩隊狗拉雪橇」作為防護力量，強調「只有美利堅合眾國，在唐納．J．川普總統的領導下，才能在這場博弈中出手，而且會非常成功」。

川普進一步指出，格陵蘭是神聖的土地，攸關美國乃至全球的國家安全。他痛批，丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭與芬蘭近期前往格陵蘭，目的不明，形容這是一場「極度危險的遊戲」，已將風險推向無法承受、也無法持續的程度。

因此川普宣布，自2026年2月1日起，上述8國出口至美國的所有商品，將被加徵10%關稅，並於同年6月1日調升至25%，而且「必須繳納，直到就完整且全面購買格陵蘭達成協議為止」。川普強調，美國嘗試收購格陵蘭已超過150年，多位總統都曾嘗試，但始終遭丹麥拒絕。

川普同時將格陵蘭與美國最新防禦構想「金穹導彈防禦系統」（The Golden Dome）做連結，稱美國正投入數千億美元打造現代化攻防系統，涵蓋美國本土甚至加拿大，而該系統「唯有納入格陵蘭，才能發揮最大效能與效率」，因此取得該島「前所未有地重要」。

歐洲8國迅速反彈！ 馬克宏嗆川普「不會屈服恐嚇」

根據《BBC》報導，對此，歐洲各國迅速反彈。英國首相施凱爾（Keir Starmer）直言，對盟友施壓關稅以追求北約集體安全「完全錯誤」，並表示將直接向華府交涉；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則批評，關稅威脅「不可接受」，強調歐洲不會屈服於任何恐嚇。瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）也強調，瑞典不會被「勒索」。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）同步發聲，表態歐盟「完全聲援」丹麥與格陵蘭，並警告關稅措施恐破壞跨大西洋關係，導致危險的惡性循環。丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Rasmussen）則坦言，川普的宣布「令人意外」。

同時，丹麥與格陵蘭街頭17日爆發示威，數千名民眾高喊「格陵蘭不出售」「我們決定自己的未來」，要求尊重自決權。民調顯示，高達85%的格陵蘭民眾反對加入美國。

