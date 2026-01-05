即時中心／顏一軒報導

俄烏戰爭持續將近4年，美國總統川普（Donald Trump）3日召開記者會時表示，「我對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）很不滿意，因為他殺害太多人了（I'm not thrilled with Putin. He's killing too many people.）」。





《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）4日報導，川普3日在宣布委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）被捕的記者會中向記者表示，「我對普丁很不滿意，因為他殺害太多人了」。

廣告 廣告

據報導，川普做出上述發言之際，美國政府正持續與烏克蘭及俄羅斯官員進行會談，試圖為這場持續近4年的全面戰爭，斡旋和平協議。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）去（2025）年12月23日提出一項修訂後的20點和平計畫框架，而美國最初所支持的「俄烏和平28點方案」已遭基輔當局強烈拒絕，並稱此協議為「投降」（Capitulation）。

報導指出，儘管俄羅斯參與了和平談判，但莫斯科當局多次拒絕停火，而普丁則提出結束戰爭的「極端要求」（maximalist demands）。

近幾週來，俄國散布假訊息（Disinformation），顯然試圖藉此破壞由美國所主導的和平談判，莫斯科當局更稱，基輔的無人機曾於去年12月29日攻擊普丁的住所，但烏國與美國中情局（Central Intelligence Agency，CIA）皆否認此類攻擊的發生。

川普也和媒體說，「我認為我們正在取得進展，但這是一場本不該發生的戰爭」。





原文出處：快新聞／川普怒了！批普丁殺太多人 直言俄烏戰爭不該發生

更多民視新聞報導

俄烏戰爭仍未停火! 北約秘書長示警盟友:恐成下一個目標

川澤會談俄烏停戰 20點和平計畫已達9成共識

不擔心逮捕馬杜洛影響美中關係 川普：計畫4月訪問中國

