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美國總統川普（Donald Trump）近日公開指控伊朗擊落一架美軍直升機，並誓言將對此採取報復行動。諷刺的是，就在事發前幾小時，川普才剛表示中東戰爭的停火談判已進入最後階段，如今局勢再度陷入緊繃。

根據法新社（AFP）報導，美國總統川普指控伊朗在深夜擊落一架美軍直升機，這起意外發生在雙方關係極度敏感的時刻。川普在聲明中強調，美國絕對不會對此坐視不管，並誓言將會做出強而有力的回應。這項指控無疑為動盪不安的中東局勢投下了一顆震撼彈。

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值得注意的是，就在直升機遭擊落的數小時前，川普才對外宣稱，旨在結束中東戰爭的談判已經進入「最後階段」。然而，隨著軍事衝突的升級，原本看似露出的和平曙光再度蒙上陰影。目前美軍與相關情報單位正緊密合作，調查事件的詳細經過與具體受損情況。

此外，國際間其他重大事件也持續發酵。在墨西哥，數千名抗議者封鎖了通往阿茲特克體育場（Azteca Stadium）的道路，恐影響即將到來的2026年世界盃（World Cup）賽事。而在科技界，人工智慧（AI）公司 Anthropic 宣布向大眾開放其最強大的模型，但在敏感領域的使用上仍保持謹慎限制。

原文出處：川普怒了！指控伊朗擊落美軍直升機 揚言採取報復行動

本文由AI協作，經編輯審核後發布