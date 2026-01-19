川普怒了！發函稱既然沒拿到諾貝爾和平獎 以後「不再事事考慮和平」

沒拿到諾貝爾和平獎川普發火了，威脅稱「以後不必事事考慮和平」。

據美國公共電視網（PBS）記者西夫林，在社群平台「X」發文爆料，美國總統川普多次放話，要取得格陵蘭島，川普在去年沒有得到諾貝爾和平獎後，去函給挪威總理斯托爾說，既然他沒有拿到諾貝爾和平獎，那麼對於格陵蘭，他就「不再只考慮和平」了。（葉柏毅報導）

西夫林這番爆料，自然是震驚各界。西夫林在文章中指出，川普這封寄給挪威總理的信，已經經由美國國家安全會議人員，轉發給多名歐洲國家駐華府大使，信中的大意是：川普直指自己阻止了全球8場以上的區域戰爭，但挪威諾貝爾和平獎評審委員會，仍然不認可他對世界和平的貢獻及努力，這讓他感到不再有義務，什麼事「只考慮到和平」。

廣告 廣告

川普說，儘管和平永遠是他的首要目標，但如今他可以開始思考什麼是對美國有利的，不再處處被和平掣肘。川普在信中還直指丹麥憑什麼把格陵蘭當做自己的屬地。川普說，丹麥只是數百年前，有1艘船​​在格陵蘭登陸，不能因此就說格陵蘭是丹麥的。要說船隻進出格陵蘭，那美國進出格陵蘭的船隻更多。川普還說，自從北約成立以來，美方為北約付出的貢獻比任何國家都多，現在北約至少也應該為美國做點事情了吧。川普這封信，憤怒之情溢於言表。

川普最後強調，除非美國完全控制格陵蘭島，否則世界不會安全。不過西夫林也承認，他這封信件是從多名官員處取得並相互比對的，至於內容真實與否，還需要進一步確認。