川普怒升南韓關稅 藍白續惡搞刀鍘台灣？1／痛批南韓國會延宕 川普突宣布：關稅15%提高至25%

南韓政府先前才對國民掛保證，在對等關稅的待遇上「不會比台灣差」。結果美國總統川普26日突然在社群平台砲轟南韓不守約定，他表示因為南韓國會遲遲不批准去年談好的貿易協議，美方決定立刻收回優惠，將南韓關稅從15%直接調回25%。南韓官員已經緊急飛往美國，尋求轉圜空間。

美國總統川普深夜突然在社群平台上發文，點名南韓不守信用。川普表示，由於南韓國會遲遲不通過兩國去年達成的貿易協議，於是美國將調高南韓的對等關稅，從原先的15%調高到25%。南韓《KBS》新聞：「川普表示將對汽車、木材以及其他所有相互關稅進行調漲，這意味著所有韓國產產品都將成為課徵對象。」

川普直言，這項貿易協議早就在去年七月底達成，十月他訪問首爾時也再次確認內容，但為什麼南韓國會至今仍未批准協議？而川普所謂的「國會批准」，似乎就是指南韓的「對美投資特別法」，內容為韓方要加碼對美投資3500億美元，換取15%的相互關稅，如今這個法案還卡在南韓國會動彈不得，反觀美國早就先行降稅，這才引發川普不滿。

美國副國務卿藍道（2025/11）：「這開啟了韓美同盟的新篇章，我建議各位務必詳細閱讀相關內容。」

《朝鮮日報》分析，南韓政府原本想主張這個「特別法」只是合作備忘錄（MOU），不具法律約束力，藉此快速通關；但在野黨痛批，3500億美元金額太過龐大，必須被視為「正式條約」逐條審核。如今法案還卡在財政經濟企劃委員會尚未排審，也讓川普失去耐心，加大施壓力度。

在野黨國民力量院內代表宋彥錫（2025/11）：「只要對國民經濟造成負擔，不管是與外國簽訂的條約、協定還是MOU，就必須獲得國會的批准同意。」不過國會卡關是否為川普翻臉的唯一原因還不得而知。迫於壓力，南韓產業部長金正寬已緊急飛往美國，試圖在關稅正式生效前尋求轉圜空間。

